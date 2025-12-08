ÇÜÎ¨10ÇÜ¤Î¶¹¤Ìç¡¡Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹ ¥Á¥¢¡Ö¥Ï¥Ëー¥º¡×¡¡·§ËÜ¤Ç½é¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¥Ï¥Ëー¥º¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬·§ËÜ¤Ç½é³«ºÅ
2025Ç¯¤Î¥×¥íÌîµåÆüËÜ¥·¥êー¥º¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÇÜÎ¨10ÇÜ¤Î¶¹¤Ìç¡¡Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹ ¥Á¥¢¡Ö¥Ï¥Ëー¥º¡×¡¡·§ËÜ¤Ç½é¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
µå¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¸ø¼°¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Áー¥à¤Î¿·¥á¥ó¥Ðー¤òÊç¤ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬·§ËÜ¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤Çµå¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¸ø¼°¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Áー¥à¡Ö¥Ï¥Ëー¥º¡×¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥Ëー¥º¤Ø¤Î¶¹¤Ìç¤ËÄ©Àï
·§ËÜ»Ô½Ð¿È ¾¾±Ê²Â»Ò¤µ¤ó¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤ò12Ç¯´Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÀìÌç³Ø¹»¤ÇÊ¡²¬¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ï¥Ëー¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¥¥é¥¥é¾Ð´é¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ»ÖË¾¤·¤¿¡×
¤³¤ÎÆü¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ»Ô½Ð¿È¤Î¾¾±Ê²Â»Ò¡Ê¤Þ¤Ä¤Ê¤¬¤«¤³¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
Ê¡²¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë°ì¼¡¿³ºº¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢¤³¤³·§ËÜ²ñ¾ì¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢µîÇ¯¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿230¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ï¥Ëー¥º¥á¥ó¥Ðー¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«22¿Í¡£
ÇÜÎ¨¤Ï10ÇÜ°Ê¾å¤È¤¤¤¦¶¹¤Ìç¤Ç¤¹¡£
·§ËÜ½Ð¿È¡¡¾¾±Ê¤µ¤ó¤ÎÄ©Àï¡¡¿³ºº¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¿³ºº°÷¤Î¤Ò¤È¤ê¡¦Æ£ÅÄ¿¿À¸¤µ¤ó¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¸µ¥Ï¥Ëー¥º Æ£ÅÄ¿¿À¸¤µ¤ó¡ÖÎ¢¤Ç¤ÎÂÔµ¡¤Î»ÅÊý¤ä»ÑÀª¤ò°ìÈÖÂç»ö¤Ë
¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×
¾¾±Ê¤µ¤ó¡¢½ÐÈÖ¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤¸¤á¤Î¥À¥ó¥¹¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤ÇÇÝ¤Ã¤¿É½¸½ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢É½¾ð¤Ç¤ß¤»¤Þ¤¹¡£
¾¾±Ê¤µ¤ó¤Ï¥À¥ó¥¹¤Ç¤Ê¤¯¡¡ÈäÏª¤·¤¿ÆÃµ»¤È¤Ï¡©
ÆÃµ»ÈäÏª¤ÏÄÌ¾ï¡¢¥À¥ó¥¹¤¬ÄêÀÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¾±Ê¤µ¤ó¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾±Ê²Â»Ò¤µ¤ó¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤ÇMC¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£Æü¤ÎÆÃµ»ÈäÏª¤ÏMC¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ö¤½¤ì¤¸¤ã¤¢º£¤«¤é¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¿¤Á¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Î¶á¤¯¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤ª¤Æ¤Æ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤´°§»¢¤·¤Æ¤Í¡×
ºÇ¸å¤Ï¼Áµ¿±þÅú¤Ç¿³ºº°÷¤Ë¾ðÇ®¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë
¸µ¥Ï¥Ëー¥º Æ£ÅÄ¿¿À¸¤µ¤ó¡ÖÀìÌç³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ê¥À¥ó¥¹¤ò¡Ë³Ø¤ó¤À¤È»×¤¦¤±¤ì¤É ¡¢°ìÈÖ³Ø¤Ù¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤«¡×
¾¾±Ê²Â»Ò¤µ¤ó¡Ö¿ÈÂÎ¤ò»È¤Ã¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬°ì¿Í¤ÇÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤ÇÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¶¯¤¯³Ø¤ó¤À¡×
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÀ¸¤¤ëÍ¦µ¤¤ä¹¬¤»¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ï¥Ëー¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎå¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×
Ìó10Ê¬¤Î¿³ºº¤¬½ªÎ»¡£¤¢¤È¤Ï·ë²Ì¤òÂÔ¤Ä¤À¤±¤Ç¤¹¡£
Àè¤ËÂÔ¤Ä¤Î¤Ï1¼¡¿³ºº¡¢ºÇ½ª¿³ºº
¾¾±Ê²Â»Ò¤µ¤ó¡ÖÆÃµ»ÈäÏª¤ÎMC¤Ï¤Ä¤«¤á¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â²ù¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ·ë²Ì¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡×
º£²ó¤Î·§ËÜ²ñ¾ì¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÄÌ²á¤¹¤ì¤Ð¡¢º£½µ13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊ¡²¬²ñ¾ì¤Ç1¼¡¿³ºº¡¢¤½¤·¤Æ14Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËºÇ½ª¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£