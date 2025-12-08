Ï·¸å»ñ¶â¤Î¼è¤êÊø¤·¤ÎÎÉ¤¤ÊýË¡¤Ï¡© Äê³Û¤ÈÄêÎ¨¤É¤Á¤é¤¬ÎÉ¤¤¤«¡©
Ï·¸å»ñ¶â¤Î¼è¤êÊø¤·ÊýË¡¡¦Äê³ÛË¡¤ÈÄêÎ¨Ë¡
Ï·¸å»ñ¶â¤Î¼è¤êÊø¤·¤Ï¡¢¥ê¥¿¥¤¥¢¸å¤ÎÄê´üÅª¤Ê¼ýÆþ¡Ê°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏµëÎÁ¡Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢25Ç¯¤«¤é30Ç¯ÄøÅÙÂ³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼è¤êÊø¤·¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢ËèÇ¯Äê³Û¤Ç¼è¤êÊø¤¹¡ÖÄê³ÛË¡¡×¤ÈËèÇ¯°ìÄêÎ¨¤Ç¼è¤êÊø¤¹¡ÖÄêÎ¨Ë¡¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆâÍÆ¤Ï¿ÞÉ½1¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¿ÞÉ½1
Äê³ÛË¡¤Ï¡¢ËèÇ¯¤Î¼è¤êÊø¤·³Û¤¬°ìÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢²È·×¤Î·×²è¤¬Î©¤Æ¤ä¤¹¤¤È¿ÌÌ¡¢´ü´Ö½ªÎ»»þ¤Ë¤Ï»Ä¹â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ñ»º¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢Í½´ü¤·¤Ê¤¤»Ô¾ì¤ÎÊÑÆ°¤Ç±¿ÍÑÂ»¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¤ÎÄê³Û¼è¤êÊø¤·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÄêÎ¨¼è¤êÊø¤·¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼è¤êÊø¤·´ü´Ö½ªÎ»¸å¤â»Ä¹â¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ËèÇ¯¶â³Û¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢·×²è¤¬Î©¤Æ¤Å¤é¤¤¤³¤È¤ä¼è¤êÊø¤·³Û¤¬½ù¡¹¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢²È·×¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¿ôÃÍ¤òÀßÄê¤·¤Æ¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¼è¤êÊø¤·¤Î¸µ¶â¤ò2000Ëü±ß¡¢´ü´Ö¤Ï25Ç¯´Ö¤È²¾Äê¤·¤Þ¤¹¡£Äê³ÛË¡¤ÏËèÇ¯25Ê¬¤Î1¤Î80Ëü±ß¡¢ÄêÎ¨Ë¡¤Ï4¡ó¤È6¡ó¤Î2°Æ¤ò¿ÞÉ½2¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÞÉ½2
É½¤ÏÉ®¼Ô¤¬ÆÈ¼«¤ËºîÀ®
Äê³ÛË¡¤Ï¡¢ËèÇ¯80Ëü±ß¤Ç25Ç¯¸å¤Ë¤Ï»Ä¹â¤Ï0±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÄêÎ¨Ë¡¤Ç¤ÏÃ±½ã¤Ë25Ç¯´Ö¤Ç¼è¤êÊø¤¹¤ÈÇ¯4¡óÄøÅÙ¡Ê1/25¡á4¡ó¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏËèÇ¯»Ä¹â¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÄêÎ¨¤Ç¼è¤êÊø¤¹¤¿¤á¡¢25Ç¯¸å¤Ë¤â721Ëü±ß¡ÊÌó36¡ó¡Ë¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÄêÎ¨¼è¤êÊø¤·¤Ç¤Ï¡¢¼è¤êÊø¤·Î¨¤ò´ü´Ö¤«¤éµ¡³£Åª¤Ë»»½Ð¤¹¤ë¤È¡¢ÁÛÄê¤è¤ê¤â»ñ»º¤¬Â¿¤¯»Ä¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢À¸³èÈñ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¼è¤êÊø¤·Î¨¤äÂ¾¤Î¾ò·ï¤òÄ´À°¤¹¤ë¹©É×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇËÜ»öÎã¤Ç¤Ï¡¢Èæ³Ó¤Î¤¿¤á¤Ë¼è¤êÊø¤·Î¨¤ò6¡ó¤È¤·¤¿¾ì¹ç¤Î»î»»¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»öÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ã±½ã¤Ë¼è¤êÊø¤·´ü´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄê³Û¤äÄêÎ¨¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Äê³ÛË¡¤ÈÄêÎ¨Ë¡¤Ë¸µ¶â¤Î±¿ÍÑ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÊýË¡¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼è¤êÊø¤·¸µËÜ¤Î±¿ÍÑ¤ò´Þ¤á¤¿¼è¤êÊø¤·Ë¡
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¼è¤êÊø¤·¸µËÜ¤Ï2000Ëü±ß¡¢Äê³Û¼è¤êÊø¤·80Ëü±ß¡¢ÄêÎ¨¼è¤êÊø¤·Î¨¤ÏËèÇ¯6¡ó¡¢±¿ÍÑÍø²ó¤ê¤ÏÇ¯1¡ó¤ÈÀßÄê¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£±¿ÍÑÍø²ó¤ê¤Ï¡¢Áí»ñ»º»Ä¹â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï1¡ó¤òÁÛÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢±¿ÍÑ»ñ»º¤ÎÈæÎ¨¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â±¿ÍÑ¤¹¤ë»ñ»º¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï2¡ó°Ê¾å¤Î±¿ÍÑÍø²ó¤ê¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½3¤Ï¡¢±¿ÍÑ¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ê±¿ÍÑ±×¤Ï¥¼¥í¡Ë¾ì¹ç¤È1¡ó¤Î±¿ÍÑ±×¤òÊ£Íø¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤¹¡£
¿ÞÉ½3
É½¤ÏÉ®¼Ô¤¬ÆÈ¼«¤ËºîÀ®
¿ÞÉ½3¤Ï¡¢É½2¤Ë±¿ÍÑÍø±×¤ò²Ã»»¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Äê³Û¤ÈÄêÎ¨¼è¤êÊø¤·¤Ë±¿ÍÑÍø±×¤ò²Ã»»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢25Ç¯¸å¤Ë¤â»Ä¹â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Äê³Û¼è¤êÊø¤·¤Ç304Ëü±ß¡¢ÄêÎ¨¼è¤êÊø¤·¡Ê6¡ó¡Ë¤Ç¤Ï558Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼è¤êÊø¤·³Û¤â¾ï¤Ë80Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¤ÎÍ¥°ÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢±¿ÍÑÍø±×¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ç¤¢¤ê¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¤Ë·×¾å¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ª¤ï¤ê¤Ë
¥ê¥¿¥¤¥¢¸å¤ÎÃùÃß¤·¤¿»ñ»º¤Î¼è¤êÊø¤·¤Ï¡¢·×²èÅª¤Ë¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤ÈÏ·¸åÇË»º¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÊÑ¤Ê·ë²Ì¤ò¾·¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢FP¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ25～30Ç¯´Ö¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íーÉ½¤òºöÄê¤·¤Æ»þ·ÏÎó¤Ç¼ý»Ù¤ä»ñ»º»Ä¹â¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ä¡¢ËèÇ¯Ëö¤Ë¼ý»Ù¤È»ñ»º»Ä¹â¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Äê³ÛË¡¤«ÄêÎ¨Ë¡¤Î¤¤¤º¤ì¤òÁª¤Ö¾ì¹ç¤â¡¢¼ýÆþÁý¡Ê»ñ»º±¿ÍÑ¤ò´Þ¤à¡Ë¤È»Ù½Ð¸«Ä¾¤·¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î²È·×¤ËÅ¬¤·¤¿ÊýË¡¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼¹É®¼Ô : ¿¢ÅÄ±Ñ»°Ïº
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー¡¡CFP