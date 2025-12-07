「人前で食べるのがこわい」「残すのがこわい」会食恐怖症を抱える人が周囲に知っておいてほしいこと

食事前に過度の不安や緊張感を感じる

人前で食べるのがこわい。

残すのがこわい。

食事をとり分けられるのがプレッシャー。

これは、『外食がこわい 会食恐怖症だった私が笑顔で食べられるようになるまで』（なつめももこ著/はちみつコミックエッセイ）の帯に書かれた文言である。

日本精神医学センターによれば、「会食恐怖症」とは、「人前で食事をすることや、レストランなどで食事をすることに強い恐怖を感じる症状」を言い、具体的に以下のものを挙げている。

・人前で食事をすることに対する強い不安感や恐怖感

・食事中に身体的な反応が現れることがある（手汗や動悸、吐き気など）

・他人の視線を気にしすぎるため、食事を取り分けたり、口を拭ったりする行為が難しくなることがある

・会食を避けることが習慣化してしまうため、社交場での人間関係やビジネスチャ ンスが制限されることがある

・食事をする前に、過度の不安や緊張感を感じることがある

原因として考えられるのは、過去のトラウマや社会的な圧力、遺伝的な要因、脳内物質のバランスの乱れなどだというが、他の疾患と混同されることもあり、正確な統計データを得ることが難しい。

そのため、なかなか認知が広がらず、『外食がこわい 会食恐怖症だった私が笑顔で食べられるようになるまで』の著者のなつめさんも、自分がそうであることに気づくのに時間がかかった。

悩んだら身近な方に伝えてほしい

もともと食べることが大好きで、食いしん坊だったなつめさんは、大人になってから発症したが、一般的に子どもや若年層に多く見られ、また、男性よりも女性の方がかかりやすいとされている。そうした自分のケースを例に挙げ、あとがきでは

「大人になってから症状が出たわたしは自分で判断してひとりで病院へ行けましたが、保護者と一緒に病院に行く必要がある若い方や、気持ちを打ち明けることが苦手な方は、それが難しい場合もありますよね。そんなときは、この漫画をきっかけにして身近な方に気持ちを伝えてみてほしいです」と伝えている。

前編「ある日突然『食べられなくなった』人たち『人前で食べるのがこわい』会食恐怖症の正体」では、ある日突然、大好物だったとんかつが食べられなくなり、人と一緒に食事をしようとすると、のどにゴムボールがパンパンにつまってるみたいに感じるようになった「会食恐怖症」の始まりをお伝えした。

後編では、病院で適切な（と思われる）薬を処方してもらい、やっと前向きに考えられるようになったなつめさんのその後を紹介する。

「食べられないことで、周りの視線も」

薬をきちんと飲み、お守りがわりにも持ち歩いても、症状はいっこうに改善されなかった。会社の同僚と一緒にランチに行けば、頭から油をかけられているような気分になって食べられなくなる。

自分で作ったお弁当に切り替えても、同僚になにか言われると、気になって息苦しくなる。

心配からあれこれ聞いてきた同僚に、なつめさんは打ち明けようとするが、理解されないのではないという不安から、うまく伝えられない。

結果、同僚に、「先生が悪い」などと言われ、いら立つ。

一方で、症状の改善が見られないことから、通院先の内科の先生からも、精神科に行くよう勧められる。

病院を変えても薬を変えても、「良くなる」手ごたえが感じられず、それでもなんとか明るく振る舞おうとするなつめさんに、同僚は「医者が悪い」などと決めつけたことを謝罪してくれた。

拒食症なのではないかと心配する同僚に、なつめさんは初めて自分の症状を正直に話す。

「食べきれないかもって思うと、食事そのものがすごくこわくて、食べられないことで、周りの視線も気になってしまうんです」

「どうされるのがいい？」

すると同僚は、「食べきれないとか、ふつうのことだよ。食べられる量なんて、人それぞれでしょ。一般的な量を食べきれないなんて、当たり前だよ」と言い、自分をそんなに追いつめないでと言いながら、「それができないからつらいんだよね、きっと」と、なつめさんの苦しさに寄り添おうとしてくれた。

同僚は病気を理解してはいないものの、なつめさんの苦しさを分かろうと、「どうされるのがいい？」と聞いてくれた。

少し考え、なつめさんは「（食事を）残しても気にしないでもらえたら」「（外食先で）気分が悪くなってお店の外に出て」しまう可能性を承知してくれたら、などと伝える。

そして同僚の「わかった。嫌なときは（ランチの誘いも）断ってね！」という言葉と、明るい笑顔に勇気づけられるのだった。

本書より、なつめさんと同僚のやりとりに加え、過去のトラウマとなった思われる小学校での出来事などを、漫画でお伝えする。

今年8月に出版されて以降、SNSなどで、「会社恐怖症で悩んでおり、物語の展開が自分とピッタリ重なりました」「自分はおかしくなってしまったのではないか？と思った人に手にとってもらいたい」「子供の頃、残す＝悪いと思い込んでいた自分に、やさしい許しを与えられた気がします」「この本のおかげで自分の周りの人がそうなった時に、助け船を出せられるかもしれない、でも自分もひょんなきっかけで、外食が怖くなるかもと考えさせられました。でも、1人で抱えてなくていいんですね」など、共感や感謝を伝える声が上がっている。

なつめさんの「会食恐怖症」は、実はここからさらに悪化の一途をたどる。周囲が理解してくれても、それだけでは簡単に治るものではないのだ。

「会食恐怖症」の苦しさを正確に理解し、その難しさを知るためにも、ぜひ続きを本書でご覧いただきたい。

