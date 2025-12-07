ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á¡¢°ËÅì»ÔÄ¹ÁªÂè°ìÀ¼¤Ë¤Ï»Ù±ç¼Ô¤ÎÇÜ¤ÎÊóÆ»¿Ø¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö±³¤Ä¤¡×¡¢¥Ü¡¼¥É·Ç¤²¤ëÈ¿ÂÐÇÉ¤â
ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Î»ÔÄ¹Áª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝ¿¿µªÁ°»ÔÄ¹¤Ï¡¢¹ð¼¨Æü¤Î2025Ç¯12·î7Æü¤Ë»ÔÆâ¤ÇÂè°ìÀ¼¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö噓¤Ä¤¡×¤Ê¤É¤Î¥Ü¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤ëÈ¿ÂÐÇÉ¤â¸½¤ì¤¿¡£
È¿ÂÐÇÉ¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î»ÑÀª¤Ë¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×
ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï±éÀâ¤Ç¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤âÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼·×²è¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ¤òºÆÅÙÁÊ¤¨¤¿¡£»þÀÞÎÞ¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤ÏÌó20Ì¾Á°¸å¤Î»Ù±ç¼Ô¤ä»ÔÌ±¤¬¸«¤¨¤¿°ìÊý¡¢¼èºà¤ËË¬¤ì¤¿ÊóÆ»¿Ø¤Î¿ô¤Ï¤½¤ÎÇÜ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÎÊÒ¶Í´ð»ê»á¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤Û¤«¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î±éÀâ¤Ë¤Ï»þÀÞÇï¼ê¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£ÊÒ¶Í»á¤Ï10·î¤Î»ÔµÄÁª¤ÇÅöÁª¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬X¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐÇÉ¤â»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
±éÀâ¸å¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¡¢¡Ö噓¤Ä¤¡×¡ÖÊÝ¿È¤Î¤¿¤á¤ÎµÄ²ñ²ò»¶¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ü¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤ë¿ÍÊª¤¬¸½¤ì¤¿¡£È¿ÂÐÇÉ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¿Ø±Ä¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤ë¤è¤¦Ãí°Õ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹µ¼Ô¤Ï¥Ü¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤¦¤Á¤Î1¿Í¤Î½÷À¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¤½¤Î½÷À¤Ï¶áÎÙ»Ô¤Ë½»¤ó¤Ç¤ª¤êÅêÉ¼¸¢¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬Â¿¤¯°ËÅì»Ô¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î³ØÎòÌäÂê¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢¸½ºß¤Î¾õ¶·¤Ï´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Î»×¤¤¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤Ï12·î14Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤ë¡£ÅÄµ×ÊÝ»á°Ê³°¤Ë¤â¡¢¸µ»ÔÄ¹¤Î¾®ÌîÃ£Ìé»á¡¢¿ùËÜ·ûÌé»á¡¢Íø²¬Àµ´ð»á¡¢ÀÐÅçÌÀÈþ»á¡¢´äÞ¼´°Æó»á¡¢¹õÄÚÂ§Ç·»á¡¢ÂçÌî¶³¹°»á¡¢ÎëÌÚÆà¡¹»Ò»á¤¬ÆÏ¤±½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
