¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¥ï¡¼¥Ê¡¼¤ÎÇã¼ýÈ¯É½¡¢ÊÆ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤ÎÅ¾´¹ÅÀ
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡áÌÚÀ¥Éð¡ÛÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï£µÆü¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢Âç¼ê¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡Ê£×£Â£Ä¡Ë¤ò£·£²£°²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±£±¡¦£²Ãû±ß¡Ë¤ÇÇã¼ý¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µ¬À©Åö¶É¤Î¾µÇ§¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤«¤éÇÛ¿®¡¦ÇÛµë¤Þ¤Ç¼ê¤¬¤±¤ëµðÂç¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤ÇÂæÆ¬¤·¤¿¿·¶½ÀªÎÏ¤¬ÅÁÅý´ë¶È¤ò¤Î¤ß¹þ¤à·Á¤Ç¡¢ÊÆ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤òÃæ¿´¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤ÏÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
À¤³¦ºÇ¹â¡¡
¡¡¡Ö£×£Â£Ä¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ®¸ù¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¡×
¡¡¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Æ¥Ã¥É¡¦¥µ¥é¥ó¥É¥¹¶¦Æ±£Ã£Å£Ï¡ÊºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡£×£Â£Ä¤Ï¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¤ä¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÏ·ÊÞ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò»±²¼¤Ë»ý¤Ä¡£¤¿¤À¥Æ¥ì¥Ó»ö¶È¤Ê¤É¤¬¿¶¤ë¤ï¤º¶ÈÀÓ¤¬ÄãÌÂ¤·¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢Âç¼ê¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¡¦¥¹¥«¥¤¥À¥ó¥¹¤ä¥³¥à¥¥ã¥¹¥È¤«¤é¤âÇã¼ýÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÇã¼ýÂÐ¾Ý¤Ï¡¢£×£Â£Ä¤Î±Ç²è¡¦¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤äÆ°²èÇÛ¿®¡Ö£È£Â£Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤À¡£»±²¼¤ÎÊóÆ»µ¡´Ø¡¦ÊÆ£Ã£Î£Î¤Ê¤É¤Ï»öÁ°¤ËÊ¬¼Ò²½¤µ¤ì¡¢ÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£Çã¼ý¼êÂ³¤¤Ïº£¸å£±Ç¯¡Á£±Ç¯È¾¤Ç´°Î»¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï£×£Â£Ä¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äÀ©ºî¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¼çÎÏ¤ÎÇÛ¿®»ö¶È¤ò°ìÃÊ¤È¶¯²½¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
°Ï¤¤¹þ¤ß·ã²½¡¡
¡¡£±£¹£¹£·Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÆ°²è¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤·¤ÆµÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¡£ÍÎÁ²ñ°÷¤ÏÁ´À¤³¦¤Ç£³²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëµÓËÜ²È¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤ÆÆÈ¼«ÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡£ÆÃÄê¤ÎÃÏ°è¤ËÇÛµë¡¦Êü±Ç¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢Á´À¤³¦¤Ë¸ÜµÒ´ðÈ×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¼ý±×¤ò¤¢¤²¤ä¤¹¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡£²£°£²£´Ç¯¤ÎÆ±¼Ò¤ÎÇä¾å¹â¤Ï£³£¹£°²¯¥É¥ë¡¢ºÇ½ªÍø±×¤Ï£¸£·²¯¥É¥ë¤Ç¡¢³ô¼°»þ²ÁÁí³Û¤Ï£×£Â£Ä¤Î£¶ÇÜ¤Ë¤â¾å¤ë¡££×£Â£Ä¤¬£³Ç¯Ï¢Â³¤ÎºÇ½ªÀÖ»ú¤ò·×¾å¤·¤¿¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë²Ô¤°ÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÊÑ²½¤ÎÁá¤¤¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤®Î±¤á¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾ï¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³È½¼¤·Â³¤±¤Ê¤¤¤ÈË°¤¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¤â¤¢¤ê¡¢Í¥ÎÉ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î°Ï¤¤¹þ¤ß¶¥Áè¤Ï±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î³ÆÊ¬Ìî¤Ç·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±ÑÄ´ºº²ñ¼Ò¥¨¥ó¥À¡¼¥º¡¦¥¢¥Ê¥ê¥·¥¹¤Î¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¡¦¥´¥À¡¼¥ë»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬Çã¼ý¤Ë¼´Â¤ò°Ü¤¹¤Î¤Ï¡¢À®Ä¹¤¬Æ¬ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤À¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
»ÊË¡¾Ê¤¬Ä´ºº¡¡
¡¡º£¸å¡¢Çã¼ý¤¬·×²èÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤à¤«¤Ïµ¬À©Åö¶É¤ÎÆ°¤¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢»ÊË¡¾Ê¤¬È¿¥È¥é¥¹¥ÈË¡¡ÊÆÈÀê¶Ø»ßË¡¡Ë¤ËÄñ¿¨¤·¤Ê¤¤¤«Ä´ºº¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡À¯³¦¤âÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì±¼çÅÞ¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¾å±¡µÄ°÷¤Ï¡Ö¹çÊ»¤ÇÆ°²èÇÛ¿®»Ô¾ì¤Î¤Û¤ÜÈ¾Ê¬¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëµðÂç¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÏÃÍ¾å¤²¤Î¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¡×¤È·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ»æ¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Çã¼ý¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï£µ£¸²¯¥É¥ë¤Î°ãÌó¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£µðÂç¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÇã¼ý·à¤Î¹ÔÊý¤Ëº£¸å¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£