東京メトロ半蔵門線・JR総武線の錦糸町駅からすぐ。線路下の飲食店が並ぶエリアに「フーフー飯店 錦糸町本店」は位置します。青いネオンサインがどこかレトロで、どこか今っぽい。まるで“昔の香港映画の世界”に迷い込んだような空気をまとっています。

目印は「フーフー飯店 錦糸町本店」の青いネオン。夜はまた違った趣が

立て看板もかわいい

入口横のテイクアウトカウンター

店内へ足を踏み入れると、まず目に留まるのが“ネオ中華感”あふれる空間。赤を基調にした、どこかポップで洗練された配色、壁に並ぶちょっとレトロな装飾、光沢のあるタイルや丸いランプ。古き良き中華のムードをベースにしながら、今の気分にフィットする“かわいい”が散りばめられています。

看板キャラクターのタイガー

店内の中央には龍が舞う

席のデザインもバラエティ豊か。写真を撮るなら、ターコイズブルーのテーブル席がおすすめ。自然光の入り具合が席によって異なるため、お好みの場所を選びましょう。ソファのパープルの壁が差し色になり、写真に写り込むと背景が一気に華やかに。ターコイズ×パープルの組み合わせが生む“映え感”は、なかなか出合えません。

店内中央には、マーブル模様のカウンター席も用意されています。つるんとした艶のある天板がどこか洋風で、ネオ中華の空気にほどよい遊び心を添える存在。ひとりで“さくっとごはん”を済ませたいときにもぴったりです。

ステンレスのテーブルは、いかにも“中華食堂”らしい無骨さと、どこかレトロな雰囲気をまとっています。

夏場の夜にはテラス席も登場。テーブルが延長され、店の前のテラスに椅子が置かれます。錦糸町の夜のざわめきと、店内のネオ中華な光がまざり合うこの時間帯は、ちょっとした旅先の屋台街に来たようなムードを楽しめそう。



「フーフー飯店 錦糸町本店」の人気メニューは「京都産九条葱の熟成とろとろ鶏そば」1080円ですが、最近とくに注目を集めているのが「骨なしスペアリブの黒酢豚」（980円）。じわじわファンが増えている話題のひと皿です。

そして、絶対に外せないのが「フーフー飯店水餃子（6個）」（680円）。まずはこれを頼んでおけば間違いない、店の“顔”的存在です。いろいろ頼みたいから大勢で訪れるのもいいかも。

「骨なしスペアリブの黒酢豚」1180円（ランチタイムはごはん、スープ、漬物が付いて1480円）

「骨なしスペアリブの黒酢豚」は、見た目にはボリュームがありそうですが、最後まで飽きずに食べられます。お箸を入れるとすっとほぐれるほどほろほろで、口に入れた瞬間にとろけるおいしさが広がる一品。ほんのり甘みを残しつつ、しっかり濃いめの味つけで、ごはんにもお酒にも相性抜群。そこにキュッと利かせた酢の酸味が加わり、後味が驚くほど軽やかに仕上がっています。

「フーフー飯店水餃子（6個）」680円

こちらが必ず注文したい「フーフー飯店水餃子（6個）」。まず皮の存在感が印象的。かなり分厚めで、もっちもちの食感が特徴です。噛んだ瞬間にぷるんと弾力があり、その厚みが中の肉汁をしっかり包み込んでくれるので、ひと口ごとにうまみがしっかり広がります。

これに欠かせないのが、店自慢の自家製ラー油。香り高いスパイスの風味がふわっと立ち上がり、辛さは控えめなのに、コクと奥行きがしっかり。水餃子に少し垂らすだけで、味が一段階グッと深まります。

つるんとした薄めの皮から、噛んだ瞬間にじゅわっと肉汁が広がり、シンプルながらも丁寧に作られているのが伝わる味わいです。重すぎず軽すぎず、いくらでも食べられてしまいます。

中華料理の定番・酢、しょう油、ラー油、テーブルコショウがそろっているので、好みで味変を楽しめます。厚めでもちもちの皮に酢のキレを少し足してさっぱりさせたり、ラー油で香りを立たせたり、コショウでキリッと締めたり。ひと皿でいろいろな表情が味わえます。



「大人のメロンクリームソーダ」680円（アルコール入りは780円）

透き通るような緑色のソーダの上には、こんもりとしたバニラアイスクリームが浮かび、上にちょこんと削りイチゴがのった、誰もが一度は見たことのあるレトロな姿。口に含むと、シュワッと軽やかな甘さと、バニラアイスのまろやかさが混ざり合って、懐かしさで口がいっぱいになります。

ほかにも「大人のいちごクリームソーダ」「大人のブルーハワイクリームソーダ」各680円（アルコール入りは780円）、「大人のレモンシャーベットスカッシュ」780円、「果実入りノンアルカクテル（ザクロ・パイン・マスカット）」各580円など、映えメニューが豊富です。

ターコイズブルーのテーブルにグラスを置き、背後にパープルのソファを入れるだけで、色のコントラストが際立ちフォトジェニックに。緑・青・紫の組み合わせが鮮やかで、まるで撮影用にセッティングしたかのような一枚が撮れます。

気軽に入れて、どこを切り取ってもかわいくて、しかもちゃんとおいしい。そんな“今の気分”がぎゅっとつまった「フーフー飯店 錦糸町本店」。錦糸町でのちょっとした寄り道にも、友だちとのごはんにもぴったりの一軒です。



■フーフー飯店 錦糸町本店

（ふーふーはんてん きんしちょうほんてん）

住所：東京都墨田区錦糸4-1-7

TEL：03-6658-5120

営業時間：11時〜23時30分

定休日：無休



▶▶「錦糸町」の記事一覧はこちらから！



Text：松崎愛香

Photo：斉藤純平



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。変更される場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

