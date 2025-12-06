なにわ男子の高橋恭平が主演を務める映画『山口くんはワルくない』が2026年6月5日に公開されることが決定し、ファーストビジュアルと超特報映像が公開された。

累計発行部数210万部を突破する斉木優による同名少女コミックを実写映画化する本作は、恋に夢見るヒロイン・ 皐と転校生でコワモテ×関西弁男子の山口くんとの青春ラブストーリー。

監督を務めるのは、『劇場版 仮面ティーチャー』『PRINCE OF LEGEND』などの守屋健太郎。守屋監督は原作について「好きな子がいて、恋の悩みに親身になってくれる友達がいて、オマケに周りを引っ掻き回す変な奴までいて…まるであの頃の幸せを分けてもらったような不思議な気持ちになりました」と語り、「この映画を観た人にも同じように感じてもらえたらとても嬉しいです」と意気込んだ。

山口くんを演じるのは、なにわ男子のメンバーとしても活躍しながら、『なのに、千輝くんが甘すぎる。』や『ストロボ・エッジ』（WOWOW）、『ロマンティック・キラー』と少女漫画や青春漫画原作の実写化作品に多数出演している高橋。大阪出身の高橋は本作で“コワモテ”なビジュアルに負けず劣らずのキレのある鋭い関西弁を披露している。高橋自身も「とにかくコワモテ、ギャップ、関西弁、ドスを効かせる感じを意識して演じました」とコメントしている。

原作者の斉木も「最初は、私の漫画が原作で大丈夫なのかという不安もありましたが、関西出身の高橋恭平さんが山口くん役に決まった時、不安は期待へと変わりました」と、高橋の起用に期待を寄せている。

公開されたファーストビジュアルには、金髪×コワモテの山口くん（高橋恭平）が鋭い目つきで「何見とんねん」とこちらを睨んでいるところに、「コワモテくんに恋するなんて──」というコピーが添えられている。

あわせて公開された超特報は、迫力たっぷりの大胆なアクションシーンから始まると思いきや一転、ヤクザでケンカも強いと噂の転校生・山口くんの本性は、ピュアで優しくて、照れると耳が赤くなる、そんな一面を持つ“ギャップ男子”であることが明らかに。「守るって言ったやろ」そんな甘くてたくましい山口くんの一言に心を鷲づかみにされる映像となっている。

さらに、山口くんの魅力や中身をこっそり紹介するプロフィールビジュアルも公開された。

コメント高橋恭平（なにわ男子）（山口飛鳥役）今回このお話をいただいてから、原作を読ませていただいたのですがその時に関西弁の役だと知り、すごく面白そうだなと思いましたし見た目が金髪のヤンキーで関西弁の少女漫画というところに惹かれました。原作に合わせて、ピアスをつけていて、でも自分はピアスの穴が空いていないので、マグネットでくっつけるタイプを初めてつけたんですけど、最初の方はめちゃくちゃ痛いのを我慢してたんです笑笑でも、最終的には慣れました！今回の山口くんという役柄的にとにかくコワモテ、ギャップ、関西弁、ドスを効かせる感じを意識して演じたので、公開を楽しみに待っていていただきたいです！

守屋健太郎（監督）最初にお伝えしておきますが、この映画に大きな事件は起きません。タイムリープもしなければ、地球に隕石も接近しません（笑）学生時代、まだ世界のすべてが学校と自宅だった頃、好きな子の連絡先を聞き出すことに必死になったり、下の名前で呼ぶかどうか一晩中悩んだり...当の本人にとっては地球が滅亡するのと同じくらい一大事でした。そう考えるとやっぱりこの映画は事件の連続なんです。好きな子がいて、恋の悩みに親身になってくれる友達がいて、オマケに周りを引っ掻き回す変な奴までいて...原作を読んだ時、自分はこんな楽しい学生生活は送ってこなかったはずなのに、まるであの頃の幸せを分けてもらったような不思議な気持ちになりました。そして、この映画を観た人にも同じように感じてもらえたらとても嬉しいです。

斉木優（原作）

最初は、私の漫画が原作で大丈夫なのかという不安もありました。しかし監督とプロデューサーさんが真摯に、そしてとても楽しそうに「山口くん」について語るのを見て、不安は期待へと変わってゆき、そして関西出身の高橋恭平さんが山口くん役に決まった時、それは確信になりました。試写を観て、素直に面白かったです！ 若い役者さんが集まってそれぞれが真剣に臨んでくれたからこその自然な「青春感」があって、観終わった後も余韻に浸っていました。エンドロールまでこだわりが詰まっていて嬉しかったです！今は素晴らしいスタッフの皆様、キャストの皆様が創り上げてくださった『山口くんはワルくない』を多くの方に見ていただきたいです。ぜひ劇場へ～！（文＝リアルサウンド編集部）