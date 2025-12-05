¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Û¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ä¥°¥ë¡¼¥×¡¢½÷»ÒÎ¹¤Ë¡ª¡ÖPremium hotel MONday ÉñÉÍ¥Ó¥å¡¼µ¡×¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó
³ô¼°²ñ¼ÒJHAT¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢Åìµþ¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤ÎÀä·Ê¤È²Ö²Ð¤òË¾¤à²°¾å¥×¡¼¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿¿·¥Û¥Æ¥ë¡ÖPremium hotel MONday ÉñÉÍ¥Ó¥å¡¼µ¡×¤ò¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ëÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¶áÎÙ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢³ëÀ¾Î×³¤¸ø±à¤«¤éÅìµþ±Ø¡ÊµþÍÕÀþ Ìó13Ê¬¡Ë¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ä¥°¥ë¡¼¥×¡¢½÷»ÒÎ¹¤Ë¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÍÍ¡¹¤Ê¹¤µ¤ÎµÒ¼¼¤òÍÑ°Õ
Á´57¼¼¤ÎµÒ¼¼¤ÏºÇÂçÌó56Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹¤µ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢ºÇÂç6Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç¤Î½ÉÇñ¤¬²ÄÇ½¤Ê¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÀß·×¤À¡£²ÈÂ²¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÂÚºß¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦½¼¼Â¤·¤¿»Ò¤É¤â¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤âÍÑ´ÛÆâÃå¡¢¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥»¥Ã¥È¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥Ù¥Ã¥É¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¡¢BEYBLADE X¤ä³¨ËÜ¤Ê¤É¤ÎÂß½Ð¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Î¥²¥¹¥È¤â°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¥ê¥Ð¡¼¥Ó¥å¡¼¥¹¥¤¡¼¥È(50.09Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë)
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ê¥Ð¡¼¥Ó¥å¡¼¥ë¡¼¥à(37.90Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë)
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥¤¡¼¥È(56.16Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë)
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥¤¡¼¥È´Ö¼è¤ê¿Þ(56.16Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë)
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ÈþÍÆ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÏÃÂê¤ÎReFa¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥ë¡¼¥à¥×¥é¥ó¡×¤âÍÑ°Õ¡£¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡¢¥Ø¥¢¡¼¥¢¥¤¥í¥ó¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¥Ø¥Ã¥É¤Ê¤É¤òÉô²°¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¼«¿È¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤ä¤´Í§¿Í¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ë¡¢Ìþ¤·¤ÈÈþ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¾å¼Á¤Ê¥¹¥Æ¥¤¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½ÕµÙ¤ß¤Î³ØÀ¸Â´¶ÈÎ¹¹Ô¤ä½÷»ÒÎ¹¤Ê¤É¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î¤´Î¹¹Ô¤Ë¤âºÇÅ¬¤À¡£
¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥×¥é¥ó(¥¤¥á¡¼¥¸)
»Ò¤É¤â¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹(¥¤¥á¡¼¥¸)
¢£ËÜ³Ê¥Ô¥¶ÍÒ¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó
¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖGOOD PIZZA FACTORY K6¡×¤Ï¡¢Ìó500ÅÙ¤Î¹â²¹¥Ô¥¶ÍÒ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿ËÜ³Ê¥Ô¥¶¤ä¤â¤Á¤â¤Á¤ÎÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤éÄ¾Á÷¤µ¤ì¤ë¸¶ÎÁ¤ÇÅ¹ÆâÀ½Â¤¤¹¤ë¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¡¢Äó·ÈÇÀ²È¤«¤éÆÏ¤¯½Ü¤ÎÌîºÚ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤´½ÉÇñ¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥é¥ó¥Á¤ä¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Ë¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤À¡£
¡ÖGOOD PIZZA FACTORY K6¡×
½Å¤µ1¥È¥ó¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ô¥¶ÍÒ
¼«²ÈÀ½¥Á¡¼¥º¤È¼«Ëý¤Î¥Ô¥¶
ËÉÙ¤ÊÄ«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§
¢£ÅÔ²ñ¤Î¶õ¤ËÉâ¤«¤Ö²°¾å¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×¡¼¥ë¡¢ÈóÆü¾ï¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¶õ´Ö
²°¾å¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×¡¼¥ë¤Ï³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¥ê¥¾¡¼¥Èµ¤Ê¬¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¡£Ìë¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¿åÌÌ¤¬ÍÉ¤é¤á¤¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÉñÉÍ¥¨¥ê¥¢¤ÎÈþ¤·¤¤Ìë·Ê¤¬¹¤¬¤ê²Ö²Ð¤â´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¡£
²°¾å¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×¡¼¥ë
²°¾å¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×¡¼¥ë
²°¾å¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×¡¼¥ë
²°¾å¥×¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡È¥¬¥¼¥Ü¡Ê²°º¬ÉÕ¤¥·¡¼¥È¡Ë¡É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æüº¹¤·¤ä±«¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ä¤í¤²¤ëÆÃÊÌ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¡¼¥ë¤Ï¤´½ÉÇñ¤Î¥²¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤Ë¤âÍøÍÑ¤¤¤Ç¤¤ë¡£(ÍÎÁ)
²°¾å¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×¡¼¥ë¡Ê¥¬¥¼¥Ü¡Ë
¢£ÂçÍá¾ì¤ä¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É
½ÉÇñ¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡×¡ÊÌó8Ê¬¡Ë¤ä¡Ö³ëÀ¾Î×³¤¸ø±à±Ø¡×¡ÊÌó5Ê¬¡Ë¤Ø¤ÎÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£Ä«6»þ¤«¤éÌë21»þ¤Þ¤Ç±¿¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á³«±à¤«¤éÊÄ±à¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤È³Ú¤·¤á¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Î²ÈÂ²¤â°Â¿´¤·¤Æ²÷Å¬¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¡£
¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë³Ú¤·¤ó¤À°ìÆü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ëÂçÍá¾ì¤ò´°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÍá¾ì¤Ë¤ÏËÜ³Ê¥µ¥¦¥Ê¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³«¶È¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ë²Ã¤¨º£¸å¤ÏµÇ°Æü¸þ¤±¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥×¥é¥ó¤ä¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ç¤ÎÅìµþ¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¼þÍ·¥Õ¥é¥¤¥È¤ÎÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤â´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÎ¹¤ò±é½Ð¤¹¤ëÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ë¡£
ÂçÍá¾ì
ÂçÍá¾ì¤Ë¤¢¤ëËÜ³Ê¥µ¥¦¥Ê
¢£³«¶È¤ËÀèÎ©¤Á¡È¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¤ò³«ºÅ
³«¶È¤ËÀèÎ©¤Á11·î30Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¾·ÂÔÀ©¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ï¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô2,000Ëü¿ÍÄ¶¤ò¸Ø¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ä¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É150Ì¾Ä¶¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î»²²Ã¼Ô
²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥Õ¡¼¥É¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢²°¾å¥×¡¼¥ë¤äÂçÍá¾ì¤Ê¤É¥Û¥Æ¥ë¤Î»ÜÀß¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡£
¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÍÍ»Ò
¢£Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó³ÆÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ½ç¼¡Í½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°HP¤«¤é¤Î¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿/¥í¥°¥¤¥ó¤Î¤´Í½Ìó¤¬¤ªÆÀ¡ª
1. 10¡óOFF
2. 14»þ¥¢¡¼¥ê¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó
¡ã»ÜÀß³µÍ×¡ä
»ÜÀßÌ¾¡§Premium hotel MONday MAIHAMA Viewµ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶èÆî³ëÀ¾6-2-22
µÒ¼¼¿ô¡§Á´57¼¼
¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
¼ç¤Ê»ÜÀß¡§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢ÂçÍá¾ì¡¢²°¾å¥×¡¼¥ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://hotel-monday.com/maihama1/
¸ø¼°SNS¡§Instagram¡Ê@hotelmonday.tokyobay¡Ë
Premium hotel MONday ÉñÉÍ¥Ó¥å¡¼µ (³°´Ñ)
¡ÚÆ°²è¡Û
Åìµþ¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤ÎÀä·Ê¤È²Ö²Ð¤òË¾¤à²°¾å¥×¡¼¥ë¡ªPremium hotel MONday ÉñÉÍ¥Ó¥å¡¼µ»ÙÇÛ¿Í °ÂÊÝ ÏÂÂ§»á¤¬¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë
YouTube¡§https://youtu.be/LUhgp_InGrM
¢£Premium hotel MONday MAIHAMA Viewµ¸ø¼°HP
