“YouTube登録者数92万人超”加賀美ハヤト「トップ（社長）たるもの前に立つのも大事なんだな」VTuberとしてデビューしたきっかけとは？
「上質な音楽を、じっくり味わう。」をテーマにTOKYO FMで放送中の生ワイド番組『THE TRAD』（毎週月曜〜木曜15:00〜16:50/月・火：稲垣吾郎、山本里菜 水・木：ハマ･オカモト（OKAMOTO'S）、中川絵美里）。各音楽ジャンルに秀でたマイスターたちとともに、本質的で流行に左右されない、上質な音楽と趣味の話題をお届けする音楽番組です。
今回の放送では、バーチャルYouTuber（VTuber）の加賀美ハヤト（かがみ・はやと）さんがゲストに登場！ここでは“デビューするきっかけ”について語った模様をお届けします。
◆加賀美「広告塔でもあろう！」
ハマ：TOKYO FM『THE TRAD』TODAY'S MUSIC RECOMMENDのお時間です。早速お呼び出しいたしましょう、加賀美ハヤトさんです！
加賀美：「にじさんじ」というVTuberの事務所からやってまいりました加賀美ハヤトと申します。本日はよろしくお願いいたします！
中川：加賀美ハヤトさんは、玩具会社「加賀美インダストリアル」の若き社長で、自社玩具のPRのため自らライバーとしてデビュー。YouTubeの登録者数92万人超、Xのフォロワー数97万人超の大人気ライバーでいらっしゃいます。
ハマ：Xでも「社長が来るぞ！」というポストもあって、やっぱり社長呼びをされていますね。
加賀美：そうですね、ファンの方からもだいたいそのように呼ばれている形です（笑）。デビューするときに着想を得たのは、通販の番組で社長自らが……。
ハマ：あぁ〜！ （自社の）商品を紹介していますね。
中川：よく見ます。
加賀美：やっぱり、トップ（社長）たるものああやって前に立つのも大事なんだなということで、私はデビューさせていただいた形でして。
ハマ：なるほど、社長でもあるけれども。
加賀美：「広告塔でもあろう！」ということですね。
――番組では、ほかにも加賀美さんが11月5日（水）にリリースした1st Mini Album『ULTIMATE CITY』について語る場面もありました。
＜番組概要＞
番組名：THE TRAD
放送日時：月〜木 15:00〜16:50
パーソナリティ：月・火：稲垣吾郎、山本里菜 水・木：ハマ･オカモト（OKAMOTO‘S）、中川絵美里
今回の放送では、バーチャルYouTuber（VTuber）の加賀美ハヤト（かがみ・はやと）さんがゲストに登場！ここでは“デビューするきっかけ”について語った模様をお届けします。
（左から）中川絵美里、加賀美ハヤトさん、ハマ･オカモト
◆加賀美「広告塔でもあろう！」
ハマ：TOKYO FM『THE TRAD』TODAY'S MUSIC RECOMMENDのお時間です。早速お呼び出しいたしましょう、加賀美ハヤトさんです！
加賀美：「にじさんじ」というVTuberの事務所からやってまいりました加賀美ハヤトと申します。本日はよろしくお願いいたします！
中川：加賀美ハヤトさんは、玩具会社「加賀美インダストリアル」の若き社長で、自社玩具のPRのため自らライバーとしてデビュー。YouTubeの登録者数92万人超、Xのフォロワー数97万人超の大人気ライバーでいらっしゃいます。
ハマ：Xでも「社長が来るぞ！」というポストもあって、やっぱり社長呼びをされていますね。
加賀美：そうですね、ファンの方からもだいたいそのように呼ばれている形です（笑）。デビューするときに着想を得たのは、通販の番組で社長自らが……。
ハマ：あぁ〜！ （自社の）商品を紹介していますね。
中川：よく見ます。
加賀美：やっぱり、トップ（社長）たるものああやって前に立つのも大事なんだなということで、私はデビューさせていただいた形でして。
ハマ：なるほど、社長でもあるけれども。
加賀美：「広告塔でもあろう！」ということですね。
――番組では、ほかにも加賀美さんが11月5日（水）にリリースした1st Mini Album『ULTIMATE CITY』について語る場面もありました。
＜番組概要＞
番組名：THE TRAD
放送日時：月〜木 15:00〜16:50
パーソナリティ：月・火：稲垣吾郎、山本里菜 水・木：ハマ･オカモト（OKAMOTO‘S）、中川絵美里
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/trad/
番組公式X：@THETRAD_TFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12629
番組公式X：@THETRAD_TFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12629