ギフトにも♪小籔千豊がおすすめする【千疋屋】“至極の一品”「びっくりしました」

小籔千豊さんが、千原ジュニアさん、フットボールアワー（後藤輝基さん・岩尾望さん）とともに出演するYouTubeチャンネル「ざっくりYouTube」の動画、『【お取り寄せ】コレ美味しいから食べてみて2025後編【至極の一品】』にて、“美味しいから食べてみて”とおすすめする至極の一品を紹介！今回はこの中でも、小籔さんが美味しさに驚いたという食品をピックアップ♪

小籔さんは「私が愛する千疋屋さん」「皆さん千疋屋行ったら大体果物買うんですよ。私がおすすめしたいのは“ふくうめ”」とコメントしつつ、披露したのがこちらの商品！

◼︎千疋屋の“ふくうめ”

千疋屋 / ふくうめ 干し梅 税込2,376円（公式サイトへ）

1894年に果物専門店として創業した『千疋屋』

こちらは、一粒一粒丁寧に種抜きされた、大粒の紀州産南高梅を使用した干し梅です。

干し梅になってもみずみずしくジューシーで、ひとくち噛みしめるたびにほんのりとした甘味が口いっぱいに広がるんだとか。

個包装になっているので、お出かけの際のおやつとして、ちょっとした手土産にも最適ですね♪

◼︎小籔さんが感銘を受けた一品

小籔さんは、こちらの商品について「びっくりしました！」「千疋屋の社長と対談したいもん」と、商品に感銘を受けた様子でコメント。

また、後藤さんは、こちらの商品を小籔さんからもらって自宅に持ち帰ったことがあるとして、「奥さんが『どんなんや？』って食べてみたら、美味くて『うおぉーい！』言うて」と、あまりの美味しさに大声で驚いていたと話していました！

小籔さんは「美味いよな。ちゃんとええ梅を、ええ感じにしてくれてるなっていう」「ええ果物だけ仕入れてるとこなんかと思ったら腕もあんのかい！ってことで」と語っていました。

■動画もチェック

動画内では、こちら以外にも、小籔さんと岩尾さんがおすすめしたい商品を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。