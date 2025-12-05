うずたかく積まれた1万円札。その横では。



■佐賀共栄銀行 本店営業部・秋岡秀和本店長

「ボーナス支給の1人分ずつを封入しています。」



佐賀市の佐賀共栄銀行。冬のボーナスおよそ1億5000万円を、なんと現金で支給するといいます。

そして翌日の5日。239人の行員全員に無事、手渡されました。



■上司

「年末年始、いろんな時間があると思うので、有意義に使ってください。」





民間の調査によりますと、企業のことしの冬のボーナスの平均支給額は、前の年より2.3パーセント増えて、42万2989円と予想されています。



企業の好調な業績や深刻な人手不足を背景に5年連続で増える見通しで、今後もボーナス増額の流れは続くとみられています。