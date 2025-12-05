冬のボーナスを現金で支給する銀行 計1億5000万円を手渡し 平均支給額は過去最高 佐賀
うずたかく積まれた1万円札。その横では。
■佐賀共栄銀行 本店営業部・秋岡秀和本店長
「ボーナス支給の1人分ずつを封入しています。」
佐賀市の佐賀共栄銀行。冬のボーナスおよそ1億5000万円を、なんと現金で支給するといいます。
そして翌日の5日。239人の行員全員に無事、手渡されました。
■上司
「年末年始、いろんな時間があると思うので、有意義に使ってください。」
佐賀共栄銀行では、現金のありがたみを再認識してもらおうと、去年、47年ぶりにボーナスを現金で支給しました。好評だったことから、ことしも「手渡し」としました。
■行員
「すぐ家に持って帰って、大事に保管します。いったん家族に見せて、入金したり使ったりしたいです。」
この銀行では、今回の支給額は平均でおよそ87万9000円でした。業績が順調に伸びたことなどから、去年の冬のボーナスより9.2パーセント増え、“過去最高額”となりました。
民間の調査によりますと、企業のことしの冬のボーナスの平均支給額は、前の年より2.3パーセント増えて、42万2989円と予想されています。
企業の好調な業績や深刻な人手不足を背景に5年連続で増える見通しで、今後もボーナス増額の流れは続くとみられています。