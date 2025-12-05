¤¤¤è¤¤¤èËÌÃæÊÆWÇÕ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬³«ºÅ¡ª¡¡ÊüÁ÷¤Ï¡©ÃêÁªÊýË¡¤Ï¡©´ðËÜ¾ðÊó¤ò¤ª¤µ¤é¤¤
¡¡FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£»Ë¾å½é¤Î3¥«¹ñ¶¦ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢½Ð¾ì¹ñ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î32¥«¹ñ¤«¤é48¥«¹ñ¤Ø¤ÈÂçÉýÁý¤Ë¡£²þ¤á¤ÆÃêÁª²ñ¤Î´ðËÜ¾ðÊó¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤¹¤ë¡£
¡¡ÃêÁª²ñ¤Ï³«ºÅ¹ñ¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤Ë¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£»þ´Ö¤Ï2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î26»þ¡Ê6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î2»þ¡Ë¤Ë¥¹¥¿¡¼¥ÈÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢Áí¹çÊ¸²½»ÜÀß¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ä±é·à¡¢¥Ð¥ì¥¨¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ç¤ÏNHKÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤Ç¤ÏDAZN¤¬¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖFIFA.com¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖFIFA YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤â´Þ¤á¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎFIFA¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¡üNHKÁí¹ç
¡¡2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë25¡§45¡Á
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û»³ËÜ¾»Ë®¡¢¿¹²¬Î´»°
¡Ú¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ûº£°æÈþºù
¡Ú¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Û²¼¶½¨¹¬
¡¡¡üDAZN
¡¡2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë25¡§30¡Á
¡Ú¥¹¥¿¥¸¥ªMC¡ÛÌîÂ¼ÌÀ¹°
¡Ú¥²¥¹¥È¡ÛÌðÉô¹ÀÇ·¡¢±Æ»³Í¥²Â
¡Ú²òÀâ¡ÛÎÓÎÍÊ¿¡¢³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯
(¢¨12·î5Æü 15»þÄÉµ)
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤â¸½ÃÏÆþ¤ê¤¹¤ëÃæ¡¢¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥é¥óÂåÉ½°Ê³°¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃêÁª²ñ¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤òºÌ¤ë¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¤Ç¤â¤¢¤ë¥ê¥ª¡¦¥Õ¥¡¡¼¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É»á¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¹ñºÝ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¥µ¥Þ¥ó¥µ¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤¬¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥Û¥¹¥È¤Ï¡¢¸µNFL¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä°ì¶Ú¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¨¤¿¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥¤¡¼¥é¥¤¡¦¥Þ¥Ë¥ó¥°»á¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡ÃêÁª¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢NFL¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤Ç7ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥È¥à¡¦¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£»á¡¢NHL¤ÎÅÂÆ²Æþ¤êÁª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥°¥ì¥Ä¥¡¼»á¡¢MLB¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤·7ÅÙ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡¢¤½¤·¤ÆNBA¤Ç4ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥·¥ã¥¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë»á¤¬ÅÐ¾ì¡£ËÌÊÆ¤Ç¿Íµ¤¤Î4Âç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬½¸¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡4¥«¹ñ¤¬12¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡ÊA¡ÁL¡Ë¤Ë³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤Æ¥°¥ë¡¼¥×Ê¬¤±¤¬·èÄê¡£ÃêÁª¤Ï¥Ý¥Ã¥È1¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¥°¥ë¡¼¥×A¤«¤éL¤Ë³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢³«ºÅ¹ñ¤Î¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤¬³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¥·¥³¤¬¥°¥ë¡¼¥×A¤Î1¡¢¥«¥Ê¥À¤¬¥°¥ë¡¼¥×B¤Î1¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥°¥ë¡¼¥×D¤Î1¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥Ã¥È1¤Î»Ä¤ê¤Î9¥«¹ñ¤Ï¡¢»Ä¤ê¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö1¡×¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì4¥«¹ñ¤ËÅö¤¿¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î4¥«¹ñ¤Ï¡¢½à·è¾¡¤Þ¤Ç¤Î2¤Ä¤Î¥ë¡¼¥È¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ê1°Ì¡Ë¤È¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ê2°Ì¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ê3°Ì¡Ë¤È¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ê4°Ì¡Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë»³¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢½çÅö¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤¬·è¾¡¤Þ¤ÇÂÐÀï¤·¤Ê¤¤¹½¿Þ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Ý¥Ã¥È2¡¢3¡¢4¤Î½ç¤ËÃêÁª¤¬¼Â»Ü¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂç²ñÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Æ±¤¸ÂçÎ¦Ï¢ÌÁ¤Î¹ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²¤½£¤Ï³Æ¥°¥ë¡¼¥×2¥«¹ñ¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ï1¥«¹ñ¤Þ¤Ç¤ÈÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÏÈ¤âÆ±ÍÍ¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢ËÌÃæÊÆ¥«¥ê¥Ö³¤¡¢ÆîÊÆ¤Î¹ñ¡¹¤Ï³ºÅö¤¹¤ëÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï¥Ý¥Ã¥È4¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥Ã¥È3¤ÎÃêÁª½ªÎ»ÃÊ³¬¤Ç²¤½£¤Î2¥«¹ñ¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥È4¤Î²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤¬½ü³°¤¬¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡12¥«¹ñ¤¬4¤Ä¤Î¥Ý¥Ã¥È¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³«ºÅ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î3¥«¹ñ¤Ï¥Ý¥Ã¥È1¤Ë¡£»Ä¤ê¤ÏFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì¤«¤é½ç¤Ë¥Ý¥Ã¥È1¤«¤éËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥Ý¥Ã¥È2¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¡£½Ð¾ì¹ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë²¸·Ã¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤ä¥â¥í¥Ã¥³¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ê¤É¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï²óÈò¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î4¥«¹ñ¡¢ÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î2¥«¹ñ¤Ï¥Ý¥Ã¥È4¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£2026Ç¯3·î¤Ë»Ä¤ê¤Î½Ð¾ì6¥«¹ñ¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£
¡Ú¥Ý¥Ã¥È1¡Û
27°Ì¡§¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½
15°Ì¡§¥á¥¥·¥³ÂåÉ½
14°Ì¡§¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½
1°Ì¡§¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½
2°Ì¡§¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½
3°Ì¡§¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½
4°Ì¡§¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½
5°Ì¡§¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½
6°Ì¡§¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½
7°Ì¡§¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½
8°Ì¡§¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½
9°Ì¡§¥É¥¤¥ÄÂåÉ½
¡Ú¥Ý¥Ã¥È2¡Û
10°Ì¡§¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½
11°Ì¡§¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½
13°Ì¡§¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½
15°Ì¡§¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½
17°Ì¡§¥¹¥¤¥¹ÂåÉ½
18°Ì¡§ÆüËÜÂåÉ½
19°Ì¡§¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½
20°Ì¡§¥¤¥é¥óÂåÉ½
22°Ì¡§´Ú¹ñÂåÉ½
23°Ì¡§¥¨¥¯¥¢¥É¥ëÂåÉ½
24°Ì¡§¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢ÂåÉ½
26°Ì¡§¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½
¡Ú¥Ý¥Ã¥È3¡Û
29°Ì¡§¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½
30°Ì¡§¥Ñ¥Ê¥ÞÂåÉ½
34°Ì¡§¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½
35°Ì¡§¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½
36°Ì¡§¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½
39°Ì¡§¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½
40°Ì¡§¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½
42°Ì¡§¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ëÂåÉ½
50°Ì¡§¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÂåÉ½
51°Ì¡§¥«¥¿¡¼¥ëÂåÉ½
60°Ì¡§¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½
61°Ì¡§Æî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½
¡Ú¥Ý¥Ã¥È4¡Û
66°Ì¡§¥è¥ë¥À¥óÂåÉ½
68°Ì¡§¥«¡¼¥Ü¥Ù¥ë¥ÇÂåÉ½
72°Ì¡§¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½
82°Ì¡§¥¥å¥é¥½¡¼ÂåÉ½
84°Ì¡§¥Ï¥¤¥ÁÂåÉ½
86°Ì¡§¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½
²¤½£PO¡¡§¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡¢ËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÂåÉ½¡¢¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥ÊÂåÉ½
²¤½£PO¢¡§¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢ÂåÉ½
²¤½£PO£¡§¥È¥ë¥³ÂåÉ½¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢ÂåÉ½¡¢¥¹¥í¥Ð¥¥¢ÂåÉ½¡¢¥³¥½¥ÜÂåÉ½
²¤½£PO¤¡§¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÂåÉ½¡¢ËÌ¥Þ¥±¥É¥Ë¥¢ÂåÉ½¡¢¥Á¥§¥³ÂåÉ½¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÂåÉ½
ÂçÎ¦´ÖPO¡¡§¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢ÂåÉ½¡¢¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«ÂåÉ½¡¢¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½
ÂçÎ¦´ÖPO¢¡§¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¡¢¥¹¥ê¥Ê¥àÂåÉ½¡¢¥¤¥é¥¯ÂåÉ½
