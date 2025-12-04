この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

超簡単に利益が増えて、黙ってた事をブチギレされるレベルの裏技があります。

YouTubeチャンネルにて「超簡単に利益が増えて、黙ってた事をブチギレされるレベルの裏技があります。」と題した動画が公開され、黒字社長こと市ノ澤翔氏が登場した。市ノ澤氏は倒産寸前の企業を数多く救った実績を持ち、今回の動画では会社を絶対に潰さないための最強のコスト削減術7選について語った。



冒頭、市ノ澤氏は「こういった方法を使っていけば、年間で数百万のコストを削減することもできるから、マジでおすすめ」と断言。コストカットに悩む視聴者からの質問に応えつつ、「お金に苦しんでる企業は多いが、まず無駄なコストは一切かけない視点を持て」とアドバイスした。



市ノ澤氏が伝授したコスト削減のポイントは以下の7つ。



1. 軽油に入れる添加剤による燃費改善（運送コスト削減）

2. 正社員採用に依存せず、業務委託や成果報酬型での人員活用

3. 家賃交渉による大幅削減（プロに依頼すべきと強調）

4. ChatGPTなどAI導入による業務自動化と省力化

5. コピー機のカウンター料金契約見直しで大幅コストカット

6. 水道光熱費（特に大屋・賃貸事業者はプロパンガスや電気の切り替えでコスト減）

7. 成果報酬型業務委託の徹底活用で人件費を完全変動費化



氏は特に「正社員採用はめちゃくちゃリスク。日本の法律は従業員を絶対的に守る仕組みがあり、会社側が弱い立場になっている。無駄にリスクを取るならば業務委託活用が最良」と社会構造にも踏み込んだ分析を展開。また、AIによる業務効率化についても「使うのが早ければ早いほど先行者利益が得られる。ChatGPTは世界を変える発明」と熱弁した。



印象的だったのは、知識の有無で会社の存続が左右される現実。「意外と、こういったところを知らずに削減できるコストをカットしてない会社が多すぎる。知識がないことで損しないよう徹底的に学ぼう」と視聴者に呼びかけた。



動画の終盤では、「特に卸売や小売で利益率が低い会社は10万円コストを増やせば100万円売上を上積みしなきゃトントン。こういう意識を持てば自然と無駄なコストは削れる」と強調。最後に「黒字化してガッツリ利益を出し、夢や欲望を叶えましょう」と熱いエールを送り、LINE登録特典や事業相談へのリンクも案内しつつ動画を締めくくった。