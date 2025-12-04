黒いタートルネックにグレーのスーツの装いで、チャリティ上映会に臨席された愛子さま。

11月27日、太平洋戦争の激戦地であるペリリュー島で日本軍約1万人が玉砕した1944年の米軍との激戦を描いたアニメ映画『ペリリュー ―楽園のゲルニカ―』を鑑賞された。

原作の漫画家・武田一義さんが、この作品を描いたきっかけの一つは、終戦70年の年だった2015年、上皇ご夫妻がペリリュー島を訪問されたことだったという。

愛子さまは、同学年の俳優の板垣李光人（23）の隣に座り、中村倫也（38）、久慈悟郎監督らと並んで同作をご覧に。この日は81年前に米軍が戦闘終了を宣言した日であり、愛子さまも思いを馳せられたことだろう。上映会の売り上げの一部は、日本戦没者遺骨収集推進協会と愛子さまがお勤めの日本赤十字社に寄付されることになっている。

囲み取材のあった日、愛子さまはお誕生日直前だったが、着席時に『同い年ですよね？』と声をかけられたことを明かした板垣。「恐縮ながらもまさか愛子さまと同級生トークができるとは思ってもいなかったので、非常に光栄でした」と感激した様子だった。

そんな“同級生トーク”に、X上では驚きや喜びの声が寄せられている。

《神々の会話だ》

《愛子さまと同級生トークしたり、ドラマ見てますって言われる李光人くん、もう雲の上の人すぎる……》

《うわぁ〜愛子さまと同級生トークとか羨ましすぎる〜！！！》

《愛子さまが李光人さんに同級生ですよねと言われたらしく、ちゃんと事前に会われる方の情報を調べられてるんだなあと》