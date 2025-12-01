コミュ力高い子の親に共通する10の特徴 元教師が解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「静岡の元教師すぎやま」が、「【保護者必見】コミュ力高い子の親に共通する10の特徴｜元教師が本音で解説」と題した動画を公開。子どものコミュニケーション能力（コミュ力）は親の関わり方で大きく変わると指摘し、元教師の視点から具体的な10の特徴を解説している。
動画の冒頭で、すぎやま氏は「子どものコミュ力にものすごい影響を与えているのは親です」と断言。親が子どもとどう関わるかで、人と関わる力は大きく変わると語り、コミュ力が高い子の親に共通する特徴を10個挙げた。
その中でも特に重要なのが、「親が人間関係のコーチになる」という視点だ。これは、問題を頭ごなしに解決するのではなく、子どもの感情を受け止めた上で「伴走者」として関わることを指す。すぎやま氏は「それはつらかったね」と子どもの気持ちに寄り添い、「もし明日その子に会ったらなんて言いたい？」といった質問を通じて、子ども自身の思考を引き出すコーチング的な関わり方が有効であると解説した。
また、「オープンクエスチョンをしている」ことも特徴の一つとして挙げている。「はい」「いいえ」で終わる質問ではなく、「なんで？」「どうして？」といった5W1Hを用いた質問を投げかけることで、子どもの思考力を広げ、自分の考えを言葉にする訓練になると説明。これがコミュニケーションの土台を築く上で重要であると述べた。
さらに、家庭が「心理的な安全基地」であることの重要性も強調。親が子どもを無条件に受け入れ、感情を否定せずに受け止めることで、子どもは自己肯定感を育むことができる。この安心感があるからこそ、子どもは外の世界で失敗を恐れずに挑戦し、他者と関わる勇気を持つことができると結論付けた。動画全体を通して、子どもの自主性を尊重し、安心できる環境を提供することが、コミュ力を育む上で不可欠であると訴えている。
YouTubeの動画内容
