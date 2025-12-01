今年も『ホーム・アローン』の季節が近づいてきた。おなじみマコーレー・カルキンが、ケビン・マカリスター役を再演するアイデアを明かした。

『ホーム・アローン』が1990年の公開から35周年を迎えた今年、カルキンは本作の上映イベントツアーをアメリカ各地で実施中。米によると、上映後のトークのなかで、ケビン役の再演について「絶対に嫌だというわけではない」と述べつつ、「ふさわしい形でなければ」と付け加えた。

約1年前にも、同じく『ホーム・アローン』の上映イベントにて、シリーズ復帰のアイデアがあることをカルキン。今回はそのアイデアを具体的に明かしている。

「こういうアイデアです。僕（ケビン）は未亡人か離婚経験者で、子どもを育てている。仕事に一生懸命だから、あまり気を遣っていなくて、子どもはちょっと苛立っていて、僕を締め出してしまう。僕は中に入れなくて……しかも、彼が僕に罠を仕掛けているんです。」

すなわちカルキンのアイデアは、ケビンをシリーズの“泥棒役”に見立て、息子をかつてのケビンのような主人公として扱うものだ。カルキンいわく、自身のアイデアでは「家は僕たちの関係性のメタファー。（ケビンは）息子の心に再び入れてもらわなければいけないんです」。

現時点で『ホーム・アローン』の新作は予定されていないが、カルキンは「これが僕にとっては一番いいプレゼン」と付け加えた。「抵抗感があるわけではないし、いいアイデアだと思っています」。

ちなみにカルキンの最新作は、紆余曲折を経てファミリー映画の最前線にカムバックする『ズートピア2』。演じるのは、ズートピア創設者一族の長男であるオオヤマネコのキャトリック・リンクスリー役だ。

Source: