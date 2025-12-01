¼ê¼è¤ê15Ëü±ß¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¢·î3.2Ëü±ß¤¬·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î°Ý»ýÈñ¡Ö¼Ö¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤ë¡×¡ÄÃÏÊý¤Ç¿¼¹ïà°ÜÆ°ÉÏº¤á¤Î¼ÂÂÖ
¡Ö¼Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢À¸³è¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤ÇÊë¤é¤¹34ºÐ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î¿ÊÆ£¤µ¤ó¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¡¢Çã¤¤Êª¡¢ÄÌ¶ÐÅù¡£¤É¤ì¤â¼Ö¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¡ÖÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¡×¤¬²È·×¤òÂç¤¤¯°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°¼Ö¤Î°Ý»ý¤Ë¤«¤«¤ëËè·î¤Î½ÐÈñ¤Ï¡¢Ìó3Ëü±ß¡£Ìó15Ëü±ß¤Î¼ê¼è¤ê¤Î¤¦¤Á¡¢¼Â¤Ë2³ä¤¬¼Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯·×»»¤Ç¤¹¡£Æ¯¤¤¤Æ¤â¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤â¡¢¼Ö¤Î°Ý»ýÈñ¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¡¢Ãù¶â¤âÆñ¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏÊý¤Ë½»¤à¿Í¤Û¤É´¶¤¸¤ë¡Ö°ÜÆ°¤ÎÉÏº¤¡×¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼Ö¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê°Ý»ýÈñ¡¦ÆâÌõ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¡©
¿ÊÆ£¤µ¤ó¤¬·î¤Ë»ÙÊ§¤¦ÈñÍÑ¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¬¥½¥ê¥óÂå¡§Ìó12000±ß
¡¦¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±ÎÁ¡§Ìó8000±ß
¡¦Ãó¼Ö¾ìÂå¡§Ìó5000±ß
¡¦¼Ö¸¡¡¦ÀÇ¶â¤Ê¤É¤ò·î³ä¤ê·×»»¡§Ìó7000±ß
¹ç·×¤ÇÌó32000±ß¡£
¤³¤Î·×»»¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¹âµé¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ê·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î°Ý»ý¤Ë¤«¤«¤ë¶â³Û¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼ê¼è¤ê15Ëü±ßÁ°¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë¤³¤ÎÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î¶µ°éÈñ¤ä¿©Èñ¤òºï¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤º¡¢¡Ö¼Ö¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤È¿ÊÆ£¤µ¤ó¤Ï¶ì¾Ð¤·¤Þ¤¹¡£Ç³ÎÁÈñ¤¬¹âÆ¤¹¤ëº£¡¢¤½¤Î½Å¤ß¤ÏÇ¯¡¹Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏÊý¤Î¸òÄÌ¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¼Ö¤ÎÇ§¼±
¢¦¼Ö¤Ï¡ÖÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¡×
¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ëÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¡Ö¼Ö¤ÏìÔÂôÉÊ¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â°ìÉô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤¬1»þ´Ö¤Ë1ËÜ¤·¤«¤Ê¤¤ÃÏ°è¤ä¡¢¥Ð¥¹Ää¤Þ¤ÇÅÌÊâ30Ê¬°Ê¾å¤ÎÃÏ°è¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¼Ö¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ê¤ÉÁªÂò»è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±«¤ÎÆü¤äÌë¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¡¢±ó¤¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ø¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼Ö¤Ê¤·¤ÎÀ¸³è¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î³Êº¹¤³¤½¤¬¡Ö°ÜÆ°¤ÎÉÏº¤¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¼Ö¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï»þ´Ö¤Èµ¡²ñ¤ÎÂ»¼º¤ò¤¦¤à²ÄÇ½À
¼Ö¤Î°Ý»ýÈñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ÜÆ°¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤Èµ¡²ñ¤ÎÂ»¼º¤â¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¶Ð¤äÄÌ±¡¤ËÊÒÆ»30¡Á40Ê¬¤«¤±¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¥¬¥½¥ê¥óÂå¤Ë²Ã¤¨¤Æ»þ´ÖÅªÉéÃ´¤âÂç¤¤¤¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Î½¬¤¤»ö¤ä¿Ê³ØÀè¤ÎÁªÂò»è¤¬¸Â¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
É½½Ð¤·¤Å¤é¤¤¡Ö°ÜÆ°¤ÎÉÏº¤¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤«
¼Ö¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤Ï¡ÖÁªÂò¤Ç¤¤ë¼«Í³¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁªÂò¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÔ¼«Í³¡×¡£¤³¤ì¤¬¡¢ÃÏÊý¤Ë½»¤àÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬Êú¤¨¤ë¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¡Ö´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤°ÜÆ°¡ÊÃ¦ÃºÁÇ¡¦ÅÌÊâ¿ä¾©¡Ë¡×¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤¤°ìÊý¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸³è°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Î°ÜÆ°¡×¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÅÔ»ÔÉô¤äÀ¯ºöÂ¦¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°ÜÆ°¡×¤È¡¢ÃÏÊý½»Ì±¤Î¡ÖÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î°ÜÆ°¡×¤Î´Ö¤Ë¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º¬ËÜÅª¤Ê²þÁ±¤Ë¤Ï¡ÖÅÔ»Ô¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡×¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ê¤¤À¯ºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÃÏÊýÉô¤Î¸½¾õ¤òÀººº¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤Ë¹ç¤Ã¤¿°ÜÆ°¤Î»Ù±ç¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¡£ ¤½¤ì¤¬¡¢ÃÏÊý¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤Î¡ÖÀ¸³è¤ÎË¤«¤µ¡×¤ò¼é¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
【監修】勝水健吾（かつみず・けんご）社会福祉士、産業カウンセラー、理学療法士。身体障がい者（HIV感染症）、精神障がい者（躁鬱症Ⅱ型）、セクシャルマイノリティ（ゲイ）の当事者。現在はオンラインカウンセリングサービスを提供する「勇者の部屋」代表。
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¤â¤¯¤â¤¯¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡Ë
