浜崎あゆみ上海公演中止、中国人ファンが謝罪・心境「可能であれば…」 無観客パフォーマンス＆メッセージに対し
歌手の浜崎あゆみが29日、中国・上海公演が中止になったことを受け、自身のインスタグラムを更新し、無観客の中で、ライブを最後までパフォーマンスしたと報告した。
【写真】浜崎あゆみ、中国スタッフ＆日本の大家族と集合 メッセージつづる
浜崎は、インスタグラムのストーリーズに記事の画像を投稿するとともに、「この記事にあるように、私達は昨日の中止要請の後、無観客の状態で一曲目からアンコールまで行ってから会場を後にしました。会えるはずだった一万四千人のTAの皆さんへ向けて、演者・スタッフ全員で全身全霊で本番と寸分変わらぬ想いをもちステージをまっとうさせて頂きました」と伝えた。
また、別の投稿では「わたしはこのツアーを共に戦い抜いてきた一座の皆と、中国スタッフの皆と、そして日本の大家族と共に前進しています。どうかわたしのことは心配しないでください」と心境。
「どんなに小さなことでも、心を豊かにしてくれるポジティブなことを見つけて、自分自身を守ってください。エンターテイメントは人と人をつなぐ架け橋であるべきで、自分はその架け橋を作る側でありたいと、今も強く信じています」とメッセージをつづった。
この発信に中国人ファンも多数反応。あるファンは「最近の政治問題により、あなたとこのコンサートのスタッフの皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを大変残念に思います。政府の立場がすべての一般市民の立場を代表しているわけではないことをご理解いただければ幸いです」と説明。
さらに「多くの中国の若者は日本のポップカルチャーを好んでおり、中国のソーシャルメディアでは、理由もなくコンサートを中止するという決定を批判する声が多く上がっています。今後またお会いできることを願っています。また可能であれば、日本の友人たちに中国人も親切だということを伝えていただければ幸いです。私たちも早く日本に普通に旅行できるようになり、中国でのコンサートに参加できることを願っています」とつづっている。
