公園に捨てられていた盲目の犬を保護した結果…涙が止まらない「感動の物語」が反響を呼んでいます。

だんだんと「家族」に

Instagramアカウント「taisio5362」に投稿されたのは、公園に捨てられていたところを投稿主さんに保護された、盲目のミニチュアダックスフンド「ジョン」くんの様子。

最初は全く人間を信用していなかったジョンくん、噛み付いたり吠えたりといった問題行動もあったといいます。しかし、投稿主さんの献身的なお世話もあり、だんだんと「家族」になることができたんだとか。

もう一度、幸せな日々を

また捨てられてしまう恐怖を感じながらも、もう一度人間を信用してくれたジョンくん。素敵なリボンやモコモコのお洋服を着せてもらい、投稿主さんからたっぷり愛を注がれるジョンくんは、とっても穏やかな表情。

「もう怖くないよ」「君が天国に行くまでそばにいる」と、投稿主さんはジョンくんに優しさあふれる言葉をかけています。車でおでかけしたり、桜舞う道をお散歩したり、たくさんの一緒の時間を過ごしたんだそう。

辛い経験を乗り越えて

ジョンくんをお迎えして、投稿主さんは毎日が楽しかったといいます。過去に辛い経験をしたジョンくんには、投稿主さんの深い優しさが大きな救いになっていたことでしょう。

大好きなおやつをたくさん食べて頑張り続けたジョンくんは、投稿主さんと暮らして7年がたったころ、天に召されたのだそう。今はお空から、投稿主さんたちを優しく見守っていてくれるに違いありません。

投稿には「優しい方に出会えてよかった」「泣いてしまった」「愛されたね…とても」「幸せだったことでしょう」「最後まで寄り添ってくれる方がいて本当によかった」「きっと虹の橋で会える」といったコメントが寄せられています。

現在は保護猫たちと暮らす投稿主さん。猫たちの賑やかな日常は、Instagramアカウント「taisio5362」でチェックすることができます。

