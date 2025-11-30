子育てをしながら俳優業を続ける人が増えている。北川景子（39歳）もその1人だ。北川は日常の失敗談を含めてエピソードを披露して、共感を集めている。その理由について、コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。

30日放送の『日曜日の初耳学』（MBS・TBS系）に北川景子さんが出演。夫・DAIGOさんとの知られざる関係や子育ての様子などが語られるようです。

このところ北川さんは主演映画『ナイトフラワー』のPRで各局の番組に出演。主なものだけでも、16日の『Golden SixTONES』（日本テレビ系）、21日の『さんまのまんま』（カンテレ・フジテレビ系）と『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）、23日の『バナナマンのせっかくグルメ!!』（日本テレビ系）、24日の『県民スター栄誉賞 今夜発表！47都道府県 総勢5万人が選ぶ地元の顔No.1は誰？』（日本テレビ系）、25日の『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』（カンテレ・フジテレビ系）、26日の『ぽかぽか』（フジテレビ系）、27日の『トークィーンズ』（フジテレビ系）と『櫻井・有吉THE夜会』（TBS系）に出演しました。

北川さんと言えば先日、「明治安田 いい夫婦の日に関するアンケート調査」で"理想の有名人夫婦"1位が発表されたばかり。しかも2位の大谷翔平さん・真美子さん、3位のヒロミさん・松本伊代さん、4位の反町隆史さん・松嶋菜々子さん、5位の唐沢寿明さん・山口智子さんを抑えてのトップであり、いかに支持されているかがわかるでしょう。

失敗談を含む等身大のエピソード

人気の背景にあるのは、DAIGOさんとの出会いから結婚、出産、子育てなどのプライベートを飾ることなく自然体で語る姿。現在、北川さんは5歳長女と1歳長男の子育て中ですが今回の番組出演でも、「明確な分担はせず夫婦で出来るほうが家事をする」「子ども優先で無駄のないスケジュールが気持ちいい」「娘に『ママ怖い』『ママ鬼』と言われていたけど、最近は味方してくれるようになってうれしかった」などのエピソードを披露しました。

また、好印象なのは単に頑張っている様子だけでなく、「家事を全部やろうとしたけど、出産後に帯状疱疹が出て考えを改めた」「両方の母親にも協力してもらっている」などの弱さを明かす姿勢。さらに「毎朝ヨガやピラティスではなくラジオ体操をしている」「自転車に乗れない」「寝かしつけたあと子どもに見せてない高いお菓子を食べる」「水族館や動物園のチケットを取るとき、難しいから紙などのアナログいい」などの意外なエピソードも明かしました。

一方、仕事では第2子出産後の本格復帰となった今年、ハードな役柄の連続。主演ドラマ『あなたを奪ったその日から』（カンテレ・フジテレビ系）では娘を失い、事故を起こした社長の娘を誘拐して育てる母親、朝ドラ『ばけばけ』では名家に生まれ何不自由なく育ちながら、夫を失い物乞いをする女性、映画『ナイトフラワー』では2人の子育てをしながら昼夜働いていたがドラッグの売人になる母親を演じています。

うまくいかないことも含めて子育てを楽しみながら、仕事にも全力投球。圧倒的な美ぼうを見せながら、バラエティで笑いを取ろうとするなどのサービス精神旺盛な北川さんは20〜40代の女性にとって憧れの存在。さらにゲームで負けて本気悔しがる、しっかりしているけど天然ボケも多いなどの気さくな姿も支持されている理由の1つでしょう。

そんな北川さんは現在39歳ですが、同じ年齢層にはまだまだ支持を集めるママ女優がいます。

宮崎あおい、石原さとみ、杏も両立中

今秋、話題を集めているのはドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）で主人公の妻を演じ、その演技と美しさが称賛されている宮崎あおいさん（11月30日で40歳）。宮崎さんは岡田准一さんとの結婚後、4児を出産しながら仕事を続けてきました。

ただその間は単発ドラマ、CM、声の仕事が中心になるなど活動をセーブ。子育て中心の生活を送っていましたが、今秋ひさびさに民放連ドラにレギュラー出演しているほか、来年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』への出演も発表されるなど、ここにきて女優業の割合が増えています。宮崎さんは7年間で4児を産みながら「出産や子育てをあまり語らない」という点で北川さんとはタイプの異なるママ女優と言っていいでしょう。

さらに北川さんと同じ1986年生まれでは石原さとみさん（12月24日で39歳）も仕事と子育てを両立中のママ女優。2022年の第1子に続いて今年5月に第2子の出産を発表し、10月にはMCを務める『あしたが変わるトリセツショー』（NHK総合）に復帰しました。現在の主な出演は同番組とCMであり、連ドラの復帰作が待望されています。

そしてもう1人1986年生まれの39歳で忘れてはいけないのが、フランスで3児を子育てしている杏さん。日本とフランスを行き来しながら仕事をこなしているほか、YouTubeやInstagramでプライベートも発信するなど、ママ女優の新たな可能性を広げ、特にシングルマザーの憧れとなっています。

マネジメント側も積極的にサポート

その他では安藤サクラさんも1986年生まれの39歳で仕事と1児の子育てを両立。夫の柄本佑さんだけでなく両家の家族を含めた子育てに憧れる人も多いようです。

さらに1歳上の40歳にも上戸彩さんと蒼井優さんさんなど、仕事と子育てを両立するママ女優がズラリ。高校の同級生である2人は24日放送の『ウルトラタクシー』（TBS系）に出演してプライベートも明かしていましたが、メディアの出演時に子育てのエピソードが語られることも多く、若手女優たちの道しるべとなっています。

ここまであげてきた北川景子さん、宮崎あおいさん、石原さとみさん、杏さん、安藤サクラさん、上戸彩さん、蒼井優さんは、いずれも主演級のトップ女優。かつては「出産と子育てで主演から外れて助演に回る」という人が多かったものの、近年では活動頻度の差こそありますが、「早期復帰することで主演女優としてのブランクを作らない」「活動をセーブしつつCMなどで存在感を保つ」「子育ての様子も自然体で話す」というケースが定番化しています。

もちろん本人の演技力や美しさを保つ努力などがあってのことですが、マネジメント側も「プライベートに配慮しながら、主演女優としての価値を下げない」という方針がうかがえるのも事実。「むしろママ女優になることでさまざまな母親役を演じられる」とみなす芸能事務所も多く、若手女優への好影響なども含めて信頼関係の構築につながっているのでしょう。

特に印象的な母親役を担う機会が増えている北川さんは子育て層から人気が高く、ママ女優のトップと言っていいのではないでしょうか。

【木村隆志】

コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者。雑誌やウェブに月30本前後のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』『どーも、NHK』などの批評番組に出演し、番組への情報提供も行っている。タレント専門インタビュアーや人間関係コンサルタントとしても活動。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』『話しかけなくていい！会話術』など。