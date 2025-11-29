Xiaomiの「REDMI Pad 2 Pro」、3万円台って聞いたら二度見する性能だぞ
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Xiaomi（シャオミ）のタブレットといえば「REDMI Pad 2」の紹介記事で記したように、リフレッシュレートの高さで映像表示のなめらかさに定評あり。
ですが！ 上位モデル「REDMI Pad 2 Pro」はそれを更新しています。しかも3万円台という相変わらずの高コスパなので、見逃してはいけません。
12.1インチの大画面＆最大120Hzリフレッシュレートで見やすさ抜群
まずは、やはり映像表示の進化からご紹介を。
「REDMI Pad 2 Pro」は12.1インチの大画面＆2.5Kクリスタルクリアディスプレイの搭載、10億7,000万色以上に対応したことで、鮮明なディテールかつ臨場感があふれています。
そして最大120Hzリフレッシュレートにより、前モデル（最大90Hz）以上になめらかさがグンと増しました。
12000のmAhの大容量バッテリーでガッツリ使用できる
次は容量について。これまた前モデルの9,000mAhから大容量な12,000のmAh（標準値）バッテリーにグレードアップしたため、長時間にわたり残量を気にせずコンテンツを堪能できます。
また、最大27Wの有線リバース充電対応によってスマートフォンやイヤホンなどを充電できることもあって、外出先で複数のガジェットを活用できますよ。
4基のスピーカーが迫力あるサウンドを届ける
なめらかな映像で目が楽しめるならら、耳も一緒に楽しませたいですよね。
Dolby Atmosに対応し、4基のスピーカーが迫力あるサウンドを届けてくれます。また最大音量は300%まで向上していますよ。
進化した「REDMI Pad 2 Pro」をお見逃しなく！
●シルバー
●グラファイトグレー
●ラベンダーパープル
商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。
Source:Amazon.co.jp