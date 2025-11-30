この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」が公開した動画で、84歳の元歯科助手の女性と80歳の元配達員の男性が年金事情について赤裸々に語り、その対照的な老後生活が明らかになった。



インタビューに応じた84歳の女性は、かつて歯科助手として20年ほど勤務した後、専業主婦になった経歴を持つ。現在は約14年前に亡くなった夫の遺族年金と自身の基礎年金を合わせて、月に「16万5千円ぐらい」を受給しているという。持ち家で一人暮らしをしており、年金の範囲内で生活は可能だと語る。趣味の旅行や映画鑑賞には貯蓄を切り崩して充てていると明かし、若さの秘訣を問われると「好奇心」と笑顔で答えた。



一方、80歳の男性は、過去に配達員や魚屋など様々な職を経験。年金については、若い頃に「ちゃんと払ってるの馬鹿らしい」と考え、途中で納付をやめてしまったと告白した。その結果、現在の年金額は2ヶ月で約5万円、月額にすると約2万5千円であると明かす。生活費の不足分は同居する息子からの援助で賄っているという。自身の選択を振り返り、「会社に勤めておけば良かった」と後悔をにじませた。



動画では、年金制度に対する考え方の違いが、その後の生活にどのような影響を与えるかがリアルに描き出されている。堅実に年金を納めて趣味を楽しむ女性と、若気の至りを悔やむ男性の対照的な姿は、老後設計の重要性を改めて考えさせる内容となっている。