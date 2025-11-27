平本蓮がブチギレ“金髪芸人”判明か 先回り謝罪のしんいち困惑「僕では無いって事でしょうか？」
RIZINファイターで現在は右肩の負傷からリハビリ中の平本蓮が25日、自身のインスタグラムのストーリーズで“金髪芸人”に怒りを表明した。SNSで予想合戦が盛り上がったが、26日夜に“犯人”と思われる芸人の写真をリポストした。
【画像】焦った表情で…平本蓮がブチギレした金髪芸人の正体
平本は25日に「久々にあんなキレたわ あのくそ金髪芸人 調子乗りすぎ」と、ある芸人に対してブチギレ。ネットでは犯人探しが始まったが、お見送り芸人しんいちが自身のXで「す、す、すみません（汗） え、え、ちょ待って下さい！怖いです（汗） 絶対、僕ですよね？」と心当たりはないものの、先回りして謝罪した。
その後、平本の練習仲間であるRIZINファイターの篠塚辰樹が、ある芸人が女性と並んで座っている写真を投稿すると、平本は「クソ舐めてるわ」と怒りをにじませながらリポストした。
写真で女性と並んで座っていた芸人は、カリスマキャラで人気を集めているお笑いトリオ・リンダカラー∞のDEN。平本がブチギレていた正体が判明し、SNSでは「金髪芸人の答えこれかー！」「そこ試合決定で」「クソ舐めてるって顔が最高にヤバいw」などのコメントが寄せられている。
また、平本の投稿をリポストしたしんいちは「平本蓮様！ 僕では無いって事でしょうか？ 僕はどうしたらいいでしょうか？ もう分かりません」と困惑している。
