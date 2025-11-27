平本蓮【撮影／池本史彦】 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　RIZINファイターで現在は右肩の負傷からリハビリ中の平本蓮が25日、自身のインスタグラムのストーリーズで“金髪芸人”に怒りを表明した。SNSで予想合戦が盛り上がったが、26日夜に“犯人”と思われる芸人の写真をリポストした。

【画像】焦った表情で…平本蓮がブチギレした金髪芸人の正体

　平本は25日に「久々にあんなキレたわ　あのくそ金髪芸人　調子乗りすぎ」と、ある芸人に対してブチギレ。ネットでは犯人探しが始まったが、お見送り芸人しんいちが自身のXで「す、す、すみません（汗）　え、え、ちょ待って下さい！怖いです（汗）　絶対、僕ですよね？」と心当たりはないものの、先回りして謝罪した。

　その後、平本の練習仲間であるRIZINファイターの篠塚辰樹が、ある芸人が女性と並んで座っている写真を投稿すると、平本は「クソ舐めてるわ」と怒りをにじませながらリポストした。

　写真で女性と並んで座っていた芸人は、カリスマキャラで人気を集めているお笑いトリオ・リンダカラー∞のDEN。平本がブチギレていた正体が判明し、SNSでは「金髪芸人の答えこれかー！」「そこ試合決定で」「クソ舐めてるって顔が最高にヤバいw」などのコメントが寄せられている。

　また、平本の投稿をリポストしたしんいちは「平本蓮様！　僕では無いって事でしょうか？　僕はどうしたらいいでしょうか？　もう分かりません」と困惑している。