脳科学者・茂木健一郎が語るテレビ業界の仕組み「キャスティングは裁量事項」国分太一の降板劇に潜む“構造の盲点”とは
脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「国分太一さんのご会見について」と題した動画を公開。国分太一氏の会見に言及し、テレビ局のキャスティングは「裁量事項」であるという持論を展開。タレントとテレビ局の関係性について、その構造的な実態を解説した。
動画の冒頭で茂木氏は、国分氏に対して「素敵な方だという印象です」と前置きしつつ、特に家族への誹謗中傷は「絶対あってはいけない」と強く非難。その上で、テレビ番組のキャスティングについて、自身の見解を述べた。
茂木氏は、テレビ局のキャスティングは「テレビ局の裁量事項だと僕は理解している」と指摘。番組作りはビジネスの根幹であるため、誰を起用するかはテレビ局側に非常に高度な自由と裁量があるべきだとの考えを示した。この点について、茂木氏は「いつでもテレビは基本的にキャスティングで、この方はもうやめますっていうことはありうる」と語り、これは通常の雇用契約とは性質が異なると説明する。
さらに茂木氏は、タレントという職業には常に降板させられるリスクが伴うとし、「そういうリスクがあるからこそタレントさんは普段高いギャラをもらっている」という側面にも触れた。結論として、「切られたら仕方がないっていうことだと僕は理解している」と述べ、タレントには出演を継続する権利が保証されているわけではないとの厳しい現実認識を述べた。
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。