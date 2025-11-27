パリSGvsトッテナム スタメン発表
[11.26 欧州CLリーグフェーズ第5節](パルク デ プランス)
※29:00開始
<出場メンバー>
[パリSG]
先発
GK 30 リュカ・シバリエ
DF 5 マルキーニョス
DF 25 ヌーノ・メンデス
DF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ
DF 51 ウィリアム・パチョ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 17 ビティーニャ
MF 87 ジョアン・ネベス
FW 7 フビチャ・クバラツヘリア
FW 29 ブラッドリー・バルコラ
FW 47 Q. Ndjantou
控え
GK 39 マトベー・サフォノフ
GK 60 M. James
DF 4 ルーカス・ベラルド
DF 6 イリア・ザバルニー
DF 21 リュカ・エルナンデス
MF 19 イ・ガンイン
MF 24 セニー・マユル
FW 9 ゴンサロ・ラモス
FW 10 ウスマン・デンベレ
FW 49 イブラヒム・ムバイエ
監督
ルイス・エンリケ
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 24 ジェド・スペンス
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 14 アーチー・グレイ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 29 パペ・マタル・サール
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 9 リシャルリソン
FW 39 ランダル・コロ・ムアニ
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
GK 40 ブランドン・オースティン
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 33 ベン・デイビス
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 20 モハメド・クドゥス
MF 68 L. Williams-Barnett
FW 28 ウィルソン・オドベール
FW 44 デーン・スカーレット
FW 54 T. Thompson
監督
トーマス・フランク
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります