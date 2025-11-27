[11.26 欧州CLリーグフェーズ第5節](パルク デ プランス)

※29:00開始

<出場メンバー>

[パリSG]

先発

GK 30 リュカ・シバリエ

DF 5 マルキーニョス

DF 25 ヌーノ・メンデス

DF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ

DF 51 ウィリアム・パチョ

MF 8 ファビアン・ルイス

MF 17 ビティーニャ

MF 87 ジョアン・ネベス

FW 7 フビチャ・クバラツヘリア

FW 29 ブラッドリー・バルコラ

FW 47 Q. Ndjantou

控え

GK 39 マトベー・サフォノフ

GK 60 M. James

DF 4 ルーカス・ベラルド

DF 6 イリア・ザバルニー

DF 21 リュカ・エルナンデス

MF 19 イ・ガンイン

MF 24 セニー・マユル

FW 9 ゴンサロ・ラモス

FW 10 ウスマン・デンベレ

FW 49 イブラヒム・ムバイエ

監督

ルイス・エンリケ

[トッテナム]

先発

GK 1 グリエルモ・ビカーリオ

DF 17 クリスティアン・ロメロ

DF 23 ペドロ・ポロ

DF 24 ジェド・スペンス

DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン

MF 14 アーチー・グレイ

MF 15 ルーカス・ベリバル

MF 29 パペ・マタル・サール

MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール

FW 9 リシャルリソン

FW 39 ランダル・コロ・ムアニ

控え

GK 31 アントニン・キンスキー

GK 40 ブランドン・オースティン

DF 4 ケビン・ダンソ

DF 13 デスティニー・ウドジェ

DF 33 ベン・デイビス

MF 6 ジョアン・パリーニャ

MF 7 シャビ・シモンズ

MF 20 モハメド・クドゥス

MF 68 L. Williams-Barnett

FW 28 ウィルソン・オドベール

FW 44 デーン・スカーレット

FW 54 T. Thompson

監督

トーマス・フランク

