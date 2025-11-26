ボディビル日本一に輝いた“イケメン高校生”の日常生活に密着。8人兄弟の大家族の1か月の食費が明らかになった。

【映像】日本一に輝いたイケメン高校生の顔面＆1か月の食費も公開

ABEMAにて11月26日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#31では、『今日好き』に出演し、ボディビル日本一に輝いた経験もある、いおう（榎田一王）の密着映像が公開された。

いおうといえば、8人兄弟の大家族、いおうは三男だ。両親は離婚しており、現在は父がいおうたちを育てている。そんないおうの特技はご飯を作ることで、弟と妹の朝ごはん＆お弁当を毎日作っており、朝6時からのトレーニングを終えると、いおうは自宅のキッチンに立って朝食とお弁当作りに励んでいた。

いおうの自宅のキッチンには冷蔵庫が2台あり、その中には約15kgのお肉、卵が約50個入っていた。卵50個は4日でなくなるそうで、良質な筋肉を作るため、卵は1日10個食べるという。スタッフが1か月の食費を尋ねると父は「8人子供たちがいるときは食費だけで50万」と驚きの金額を明かし、スタジオは「えええ」「お父さん偉い！」と衝撃に包まれていた。