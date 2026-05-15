福島県郡山市の磐越自動車道でマイクロバスがガードレールに突っ込み、高校生１人が死亡した事故を受け、長野県は１４日、部活動の遠征など校外活動で生徒を安全に引率・送迎するための指針を策定する方針を明らかにした。指針では、送迎を担う部活の顧問らの負担の軽減策や、「公共ライドシェア」など新たな移動手段の活用を盛り込むことを検討する。県は近く、県教育委員会などでつくるワーキングチーム（ＷＴ）を設置する。