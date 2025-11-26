株式会社BANDAI SPIRITS プライズ事業部のバンプレストブランドから、「SKZOO」初のクレーンゲーム景品が登場します。

2026年2月より2か月連続で、「SKZOO BIRTHDAY CAKE コレクション」が全国のアミューズメント施設などに順次展開されます。

SKZOO BIRTHDAY CAKE コレクション

投入時期：2026年2月より順次登場予定(vol.1, vol.2)、2026年3月より順次登場予定(vol.3, vol.4)

種類：全4弾 (各2種)

販売ルート：全国のアミューズメント施設、オンラインクレーンなど

発売元：株式会社BANDAI SPIRITS

本商品は、Stray Kidsの公式キャラクター「SKZOO」をモチーフにした初のプライズフィギュアです。

キャラクターカラーで彩られたバースデーケーキの中から、SKZOOたちがひょっこり顔を出している愛らしいデザインが特徴です。

全8種を集めてホールケーキを完成させよう

ラインナップは2か月連続で展開され、vol.1からvol.4まで計8種類のキャラクターが登場します。

各弾2種類ずつアソートされており、すべて集めると豪華なホールケーキが完成する仕様です。

vol.1 (2026年2月登場)：Wolf Chan (バンチャン)、Leebit (リノ)vol.2 (2026年2月登場)：DWAEKKI (チャンビン)、Jiniret (ヒョンジン)vol.3 (2026年3月登場)：HAN QUOKKA (ハン)、BbokAri (フィリックス)vol.4 (2026年3月登場)：PuppyM (スンミン)、FoxI.Ny (アイエン)

さらに、全種揃えるとケーキの側面に刻まれた文字がつながり、「STRAY KIDS EVERYWHERE ALL AROUND THE WORLD YOU MAKE STRAY KIDS STAY」というメッセージが浮かび上がります。

メンバーの誕生日を個々にお祝いしたり、全員揃えてデビュー日を祝ったりと、ファンにとって特別なアイテムとなること間違いありません。

池袋で先行展示を開催

商品の展開に先駆け、東京・池袋の「バンダイナムコ Cross Store 東京」にて先行展示が行われます。

2025年11月27日(木)から12月28日(日)までの期間限定で、実物の可愛さを一足先にチェックできるチャンスです。

推し活やインテリアとしても楽しめる、SKZOOたちのキュートなフィギュア。

「SKZOO BIRTHDAY CAKE コレクション」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post SKZOO初のクレーンゲーム景品！SKZOO BIRTHDAY CAKE コレクション appeared first on Dtimes.