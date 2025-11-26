この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

『デリカD:5新型マイナーチェンジ、ついにS-AWC搭載！前期・中期との違いとECO＝2WDの真実』と題した最新動画で、デリカ乗りYouTuberのばも氏が新型デリカD:5（後期モデル）の魅力を熱弁した。ばも氏は長年にわたり自身の愛車で21万キロも走破し、ユーザー目線で今回のビッグマイナーチェンジで追加された機能や装備の本質を深掘り。「皆さん、デリカを買って、応援しましょう。今が買いです！」と断言した。



今回の新型デリカD:5で最大のトピックは、やはり“四輪制御”の技術『S-AWC』の搭載だという。ばも氏は「S-AWCが付くと、ミニバンとは思えない走り。コーナーもグイグイ曲がれるし、アウトランダーに乗った時みたいな気持ち悪いほどよく曲がる感じが味わえる。これ聞いただけで欲しくないですか？」と率直にコメント。特に左右のトルク配分制御や、急坂・雪道の下りで速度を一定に保つ最新のコントロール機能など、実ユーザーならではのリアルな使用シーンや恩恵を解説。「これ、下るときのコントロール誰も言わないけど、欲しかった！トレーラー引っ張って下る時に本当に助かる機能」と語った。



また、新型で『パワーモード』が設定されていない点について、「はっきり言ってパワーモード要らないと思ってる。ノーマルで十分本気を出してほしいし、走ってる最中にアクセル踏んだら全部出し切ってくれればいい」と独自の見解を述べた。そのうえで、「デリカはエコモードが2WD、ノーマルが4WDという位置付け。普段はエコで、ワインディングや風の強い高速だけ4駆にする」と、実用に即したモード使い分けも紹介している。



これまでは中期型の中古車狙いだったというばも氏も、新型の実力と魅力に考えを一変。「S-AWCが本当に良くなってるはず。新車が欲しいなって思うくらい」と心境も変化した様子だ。



動画のラストでは「三菱はやっぱりいい。19年もマイナーチェンジを繰り返して売り続けているミニバンなんて他に無い。みんなでデリカを買って応援しよう！」と熱いメッセージで締めくくった。今後もユーザー目線のリアルなレビューや、コメント欄での体験談を募りながら、さらなる深掘りレビューを予告している。