「ミス慶應2025」決定 “令和のビリギャル”北川智子さんがGP受賞
【モデルプレス＝2025/11/25】「ミス慶應コンテスト2025」の結果発表イベントが11月25日に都内にて行われ、エントリーNo.3の北川智子（きたがわ・さとこ）さんがグランプリに輝いた。
グランプリを含めて計5冠を獲得した北川さんは、「高校3年間ビリギャルのような受験生活をしていた」と話す通り、偏差値40前後の学校から慶應に入学したまさに“令和のビリギャル”。受賞直後のスピーチでは、「このような結果に繋げられると全く思っていなかったので、びっくりしています。本当にありがとうございました」と口に。
続けて「いろんな方と会うたびに込み上げてくるものがあって」と涙ぐみながら「正直、辛いことも多かったのですが、今は出てよかったなという風に思いますし、この活動をしなければ出会えなかった方ともたくさんお会いできて、本当に実りのある半年間になったなと思います」と述懐。最後には「この結果が取れたのは皆さんがいたからです。本当に応援ありがとうございました」と改めて感謝の言葉を紡いだ。
また、準グランプリはエントリーNo.2畠山柚花子（はたけやま・ゆかこ）さんとエントリーNo.4高野光紗（たかの・みさ／※「高」は正式には「はしごだか」）さんが受賞した。
畠山さんは「半年間皆さんの応援のおかげで頂けた賞だと思っているので、これからは恩返しのためにSNSも続けていきたいです。挑戦する時はすごく迷っていたんですけど、今振り返るとそんな心配は本当に小さいことで、やってよかったなという気持ちが大きいので、このような機会をいただけた皆さまにすごく感謝しています」とコメント。
高野さんも「こんなに素敵な賞を頂けると思っていなかったので、半年間応援してくださった皆さまに改めて感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました」と思いを伝えた。（modelpress編集部）
学部／学年：法学部法律学科／4年
出身地：東京都
誕生日：3月13日
趣味：可愛いアイドルを見ること、美味しいご飯を食べること、本屋巡り
特技：ポジティブ言い換え、ピアノ、完璧な比率でビールを注げる
好きな食べ物：オムライス、お肉
好きな言葉（座右の銘）：人格は繰り返す行動の総計である
最近ハマっていること：旅行の計画を立てること
・コンテスト名：ミス慶應コンテスト2025 supported by TGC CAMPUS
・主催団体名：ミス慶應コンテスト2025実行委員会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・WEB投票開期間：2025年06月03日（火）18時00分〜2025年11月24日（月）23時59分
・本番日：2025年11月25日（火）
・投票サイト：https://miscolle.com/keio2025
