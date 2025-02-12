「変人」が多いといわれる京都大学出身者の実態とはどのようなものか。新著『京大思考』（宝島社新書）を書いた神戸学院大学の鈴木洋仁准教授は「『ミス京大』をめぐる炎上は、京大のカラーを象徴している」という。学歴研究家の「じゅそうけん」こと伊藤滉一郎さんと語り合った――。写真提供＝日刊工業新聞／共同通信イメージズ2020年2月3日、京都大学東京オフィス - 写真提供＝日刊工業新聞／共同通信イメージズ■東京一極集中