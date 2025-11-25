この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube動画『【画像から3Dワールド生成】現実そっくりの3D環境を量産できるAI世界モデル「Marble」の概要・使い方・活用事例！』で、AI・テクノロジー分野で人気の解説者ミライ氏が、新たなAIモデル「マーブル（Marble）」の概要から活用事例まで詳しく解説した。動画冒頭でミライ氏は、「画像を読み込むと、読み込んだ画像から自動で3D空間を生成してくれ、作った3D空間の中を歩き回れるAIモデル、マーブルを一般公開しました」と最新動向を紹介。従来のGoogle Genieなどは研究用途に限られていたが、「アカウントさえ作れば無料でも3D空間を生成可能」な点を、「マーブルはこの分野で一番乗り」と評価した。



続いて、ミライ氏はAIスタートアップ「World Labs」の概要からスタート。同社は2023年にスタンフォード大学のAI研究者Fei-Fei Li氏が設立し、「画像やテキストだけでなく、3D空間そのものを理解、生成、編集できるAI」を開発している注目企業だ。マーブルについては「1枚の画像から、ゲームのように自由な視点で操作できる3D空間を生成できるAIモデル」と説明し、2024年11月13日に一般公開された経緯を紹介した。



マーブル最大の特徴として「画像やテキスト以外にも、動画やざっくりとした3Dレイアウトを読み込んで3D空間を生成できる」と述べ、生成空間の編集・拡張・組み合わせも可能と指摘。「作った3D空間は、Gaussian splattingや、メッシュデータなどの各種3Dフォーマットや、動画などで書き出すことができます」と多機能ぶりを強調した。また、無料プランでも「クレジットが付与され、無料で3D空間を4つ生成できる」と、手軽さをアピール。



動画の後半では具体的な活用ケースに注目。「『例えば、不動産業者がウェブサイトなどで部屋の間取りを紹介する際に、マーブルに部屋の画像を数枚読み込んで部屋を3D空間化すると、まるでその部屋の中にいるかのようにバーチャル内見できるコンテンツを生成できるようになります』と、不動産業界への革命を断言。「ゲーム開発やメタバース向けだけでなく、建築・都市デザインやロボット、自動運転シミュレーションなどにも最適」と、多様な用途で将来性の高さを繰り返し語っている。



動画の締めくくりでミライ氏は「世界モデルであるマーブルは将来的に様々な用途で使えることで注目されています。AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください」と視聴者に呼びかけ、次回以降の解説にも期待を寄せた。