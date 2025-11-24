オーナー親子が語る、“新艇超え”中古ボートリフレッシュの極意――“快適DIY改装ボート”を徹底解剖
YouTube「Kazi Movie（カジムービー）」の公式チャンネルで2025年11月に公開された動画『DC12Vエアコンや冷凍冷蔵庫をカッコよく装備！中古ボートの改装実例｜日産セブリエ28III CSがこうなった！』では、Kazi Movieナビゲーターの安藤 健さんが、ボートオーナーの小澤岳彦さん＆長男の大和さん親子、さらにDTSマリンの松本拓也さん、ムービングベースの加藤浩司さんに密着。横浜で中古の日産セブリエ28III CSボートを“新艇のように”快適リメイクした事例を取材した。
安藤さんは第一声から「これ、めちゃくちゃ素敵な船内ですね。とても中古だと思えません！」と感嘆。「セブリエってこんなボートでしたっけ？」と驚きの声を上げるほど、オーナー親子の隅々まで行き届いたDIYカスタマイズぶりが際立った。
ボートは5年前に中古購入したもので、小澤さんは「買ってからかなりいじりまして、だいぶ変わりました」と語る。雰囲気たっぷりの間接照明、ベッドやシートのクッションなど、「自分で作りました」という手作り感とラグジュアリー感がミックスされた空間が広がる。
家具も“好きなものを好きなだけ”を信条に、ドライバーシートやテーブルを自分好みで刷新。扉や棚には無垢板をあしらい、収納力とデザイン性を両立させている。小澤さんは「こうやって自分が思い通りにできるのが楽しい」とDIYの醍醐味を語り、親子で釣りに行きながら頻繁に改装を楽しんでいるエピソードも明かした。
快適化の目玉は、今年7月に導入したDC12V対応の最新マリンエアコン。松本拓也さん（DTSマリン）は「エンジンも発電機も不要。バッテリーだけで動かせて、冷却力も抜群なので“画期的”ですよ」と自信をのぞかせる。さらに加藤浩司さん（ムービングベース）は、キャンピングカーで培った技術を駆使し、冷蔵庫や専用家具を採寸・現地調整で製作。「オーナーからの要望に応えて船ごとに一品ずつ仕上げている」と語り、“もともと備え付けられていたかのような”一体感で船内をアップデートした。
締めくくりに安藤さんは、「新艇にはない、中古艇ならではの楽しみ方。自分好みに仕上げてコストも抑えられるので、これぞ理想の遊び方」とボートDIYの魅力を総括している。
●DTSマリン（動画で紹介したエアコンの詳細）
https://www.dtsmarine.jp/
●ムービングベース（エアコンの設置工事、家具の設計・製作）
https://www.moving-base.com/
