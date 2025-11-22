¡Ú¶å½£¾ì½ê¡ÛÂç¤ÎÎ¤ vs °ÂÀÄ¶Ó¤Çàµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äêá¡©¡¡¿ÆÊý½°¤«¤é¤â¡ÖÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¶ì¸À
àµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äêá¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£±£³ÆüÌÜ¡Ê£²£±Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£µ¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬¿·´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡á°Â¼£Àî¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¡£°ÂÀÄ¶Ó¤¬ÅÚÉ¶³°¤ËÈô¤Ö´Ö¤ËÂç¤ÎÎ¤¤¬Á°¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢¿³È½¤«¤éÊª¸À¤¤¤Ï¤Ä¤«¤º¡££Î£È£Ë¤ÎÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢²òÀâ¤ÎÉñ¤Î³¤½¨Ê¿»á¡Ê¸µ¾®·ë¡Ë¤¬¡ÖÊª¸À¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤Û¤ÉÈùÌ¯¤Ê¾¡Éé¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¹âÅÄÀî¿³È½Ä¹¡Ê¸µ´ØÏÆ°Â·ÝÇµÅç¡Ë¤Ï¡Ö¡ÊÊª¸À¤¤¤ò¡Ë¤Ä¤±¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ê°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢Âç¤ÎÎ¤¤¬¤Õ¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤ï¤É¤¯¤â²¿¤È¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Åö»ö¼Ô¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤Ï¡Ö¡ÊÅÚÉ¶ºÝ¤Ï¡Ë¾¡¤Á¤«¤Ê¤È¡£¾¯¤·¼«¿®¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤â¡ÖÅÚÉ¶¤Î³°¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·é¤¯ÇÔËÌ¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Êª¸À¤¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¿³È½¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ï¡¢³Ñ³¦Æâ¤«¤é¤âµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¿³È½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¿ÆÊý¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£ºÇÄã¤Ç¤â¡¢Êª¸À¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£¶¨µÄ¤ò¤·¤Æ¾¡Éé¤Î·ë²Ì¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ê¿³È½Ä¹¤¬´ÑµÒ¤Ë¡ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤¢¤ì¤Ç¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤È°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¤è¤ë·ë¤Ó¤Ï¡¢º£¾ì½êºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£¼ó°Ì¤ÇÊÂ¤Ö£²ÇÔÆ±»Î¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç´Ø¼è¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÎÏ»Î¿ÍÀ¸¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹Âç°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎàÊª¸À¤¤¥¹¥ë¡¼á¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Ë¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤Ê¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£