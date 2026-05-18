大相撲夏場所・９日目」（１８日、両国国技館）大関の霧島は前頭五枚目若元春と対戦。土俵際の攻防で寄り倒して勝利し、勝ち越しを決めた。激しい一番だった。若元春との力勝負となり、最後は体を預けて寄り倒した。必死にこらえようとする若元春も何とか投げ返そうとしたことで霧島は土俵下へ顔から落下。強打した額や鼻の下から流血するアクシデントに見舞われた。場内は騒然。霧島はしばらくしゃがみこんでいたが、自