Amazonブラックフライデー“20連発”！知らないと損するキャンペーン総まとめ」と題した動画がポイ活YouTuber・鬼丸征也さんによって公開された。鬼丸さんは、本格始動するAmazonブラックフライデーを筆頭に、楽天市場やAUペイマーケット、Yahoo!ショッピング、ユニクロ、GUなど、11月下旬から始まる怒涛のセール祭りやキャッシュレスキャンペーンについて最新情報を詳しく解説している。



動画ではまず、「Vポイントペイへのチャージルートもアップデートされまして、常に3%還元でビザ加盟店や交通系電子マネーでも使えるこのVポイントペイ、かなり今後注目しておいた方がいいかも」と率直な見解を伝えた。さらに、Amazonブラックフライデーの注目ポイントや、知らなきゃ損な多種多様なキャンペーンについて、「Amazonはキャンペーンの数が桁違い！もはやどれだけあるのか分からなくなってきてます」と状況を説明。中でも「ブラックフライデーポイントアップキャンペーン」や「プライム会員になれば初月無料や、2000円以上の買い物で1000ポイントもらえる」など、お得度の高い企画を取り上げている。



また、Kindle本の高還元技をはじめ、スタンプラリーやdポイント、リクルートID連携のポイント抽選、支払い系（d払い、メルペイ、Appleギフトカード）など、幅広いキャンペーン参戦方法を「この期間はまずエントリー必須！細かくチェックしていきましょう」と具体的に案内。思わぬ落とし穴やポイント還元率にも触れた。「例えばAppleギフトカードは楽天お買い物マラソン経由の方が10％を超えてお得だったりするので、自分の使い方に合わせて比較しましょう」と冷静なアドバイスも忘れない。



日用品から家電、コスメや食品まで幅広くお得セールに参加できることを紹介しながら、ユニクロ感謝祭、GUのPayPayキャンペーン、楽天モバイルの2万ポイント還元やau自分銀行、投資サービスFUNDs（ファンズ）のお得案件もテンポよく解説。「情報量が多いですが、連休中に時間をとって一気に確認するのがおすすめ」とも語った。



動画の締めでは、「三連休、ゆっくりお得情報を活用して過ごしてください！それではご視聴ありがとうございました」と温かいメッセージで結んでいる。