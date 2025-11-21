この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

動画「ヴィンテージショップにインタビュー」では、ヴィンテージ店員さんが登場し、自身のキャリアやライフスタイルについて率直に語った。年齢は明かさず、「ストラックザーデで、ヴィンテージのアイウェアとかジュエリーとか使ってます」と愛用品を紹介したヴィンテージ店員さん。ショップで働き始めて約3年、「その前は何にもしてなかったです。ニートみたいな? そうですね。ぼーっとしてました」と、異色の経歴を振り返る。「今の仕事をやろうと思ったきっかけは何だったんですか?」という質問には、「偶然ですね。気がついたらここにいたので」と、飾らない性格がにじむ回答を見せた。



最近買った高価なアイテムについては、「パテックフィリップのヴィンテージ」と明かし、時計好きである一面も。「20年代のバシュロン・コンスタンタンですね」と、ドレスウォッチをコレクションしていることも打ち明けた。一方で給料や貯金については「分かんないですよね。給料明細全然見ちゃいないです」「貯金も分かんないです。何も見ないどっかにしてるんで」と無頓着ぶりを語り、堅実な一面をのぞかせた。節約術について聞かれると、「自分で料理します。得意料理はカレー粉から作るカレーです」と語り、生活の楽しみ方も披露した。



仕事で楽しい瞬間については、「好きなことしかやってないんで、楽しいことしかないですね」と断言。将来の夢は「ここでずっとやることなので、変わらず来た人の人生変えるような体験を、どう新しく作っていくか」と語り、顧客との向き合い方と今後の意気込みを明かした。



動画の最後には「働く若者にメッセージもらってもいいですか?」との質問に「好きなことやります」とシンプルな言葉でエールを送った。飾らない価値観とヴィンテージにかける情熱が印象的なインタビューとなった。