11月21日 発売

「幽闇のカナタ」3巻

幻冬舎は、マンガ「幽闇のカナタ」3巻、「俺の冴えない幼馴染がSランク勇者になっていた件」5巻、「旭野くんは誘われ上手」3巻、「グレイトデッドフル」2巻を11月21日に発売する。

「幽闇のカナタ」3巻

著・小池ノクト氏

価格：891円

「幽闇のカナタ」は恐怖心をなくした女性・カナタが、心が凍り付く瞬間を求めて“それ”の痕跡を追うホラーマンガ。3巻は完結巻となり、カナタが百川という土地を覆う異常な怪異の連続に気づく一方、霊能者の京も百川の片隅で恐怖に囚われる男の元を訪れる。

【「幽闇のカナタ」3巻あらすじ】

「私たち、 昔は川の神様だった何かの中にいるんです……」 百川という土地を覆う、異常な怪異の連続に気づいたカナタ。同じ頃、霊能者の京も、百川の片隅で恐怖に囚われる男の元を訪れ……？ 祓っても、飛び込んでも、どこまでも憑きまとうソレからは逃げ切れない……。 ホラー漫画のトップランナー・小池ノクトがついに到達した、絶対の恐怖。完結巻。

「俺の冴えない幼馴染がSランク勇者になっていた件」5巻

著・原作：詩葉豊庸氏、作画：GUNP氏

価格：836円

「俺の冴えない幼馴染がSランク勇者になっていた件」は「小説家になろう」発のバトルファンタジー。元最強勇者のシオンと幼馴染のSランク勇者・リーフレットをめぐる物語で、最終巻となる5巻では、上位魔族との勝負の結末と裏切ったリィナの真意が描かれる。

【「俺の冴えない幼馴染がSランク勇者になっていた件」5巻あらすじ】

元最強勇者のシオンと幼馴染のSランク勇者・リーフレット。リィナの裏切りによって連れ去られたリーフを救うため、バルガと対峙することになったシオン。ゴルドよりも強大な魔力を持つ相手に劣勢のシオンは、活路を見出せるのか……？ 一方、裏切ったリィナと対峙するリーフ。「今でも友達だと思ってる」リーフのその言葉を聞いたリィナは……？ 上位魔族との勝負の結末、そしてリィナの真意とは――。鈍感系主人公(元勇者)×健気系ヒロイン(Sランク勇者)、バトルファンタジー完結！

「旭野くんは誘われ上手」3巻

著・もりとおる氏

価格：836円

「旭野くんは誘われ上手」は、どんな時でも誰の誘いも断らずに楽しい食事時間を作り出す青年・旭野楽を主人公とした物語。3巻は完結編となり、楽の心にあった深い傷がとある出来事により再燃し、彼を温かく見守っていた友人や知人にも変化が伝播していく。

【「旭野くんは誘われ上手」3巻あらすじ】

名古屋の商店街で、祖父と一緒に酒屋を営む旭野楽（あさひの・がく）――彼はどんな時でも、誰の誘いも断らず、いつも相手と楽しい食事時間を作り出す。でも、彼の屈託のない笑顔の裏には、誰もわかってくれない＜家族の秘密＞があった…… 母の突然の死をきっかけに、ココロに深い傷を負っていた楽。祖父との生活で、その傷も癒えていたかに思えたが、ある出来事により再燃してしまう。そして、彼を温かく見守っていた友人や知人にもそれぞれに変化が伝播していく……親友の就職、仲良くなった小さな友達の家族問題。ゆっくりと流れていた生活の歯車が少しずつ狂いだし、ついに奥底に隠していた怒りが爆発。だが、その歪みを直すことができるのは、問題を抱えていた家族ではなく──心を揺さぶる完結編。

「グレイトデッドフル」2巻

著・小林ユミヲ氏

価格：880円

「グレイトデッドフル」は死者の魂と臓物を回収し、クライアントに配送するハートフル運送の人々を描くコメディマンガ。2巻は物語の完結巻となる。

【「グレイトデッドフル」2巻あらすじ】

人は死んだらーーちょっとカッコイイお兄さんがお迎えにあがります。「死神」と呼ばれる人達のお茶の間ハートフルコメディ完結巻!!



