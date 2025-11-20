集団自衛権行使の可能性に言及した高市首相の「台湾有事」をめぐる発言に、中国政府が反発を強めるなか、日本の一部のタレントたちが次々と中国の「一つの中国原則」を支持する声明を投稿し、話題となっている。

「『一つの中国原則』とは、正統性を持った『中国』の国家は一つしか存在せず、中国と台湾は一つの国家が不可分に統治しなければならないとする中国の政策的立場のことです。要は、中華人民共和国が主張してきた『台湾は中国の一部』という考え方です。

11月18日には、日本の歌手で、中国でも高い人気を誇るメイリア（旧芸名・水橋舞）さんが、中国のSNS『Weibo』に《中国は私にとって第二の故郷であり、私は永遠に一つの中国を支持する》と投稿しました。また、《中国の友人たちは皆私が大切に思う家族》《中国を愛している》ともつづりました。

さらに、中国での活動を主軸とし、WeiboのSNS総フォロワー数が日本人ではNO.1を誇る日本の俳優・HAOGO（浩歌、ハオゴー）＝旧芸名・矢野浩二氏も《私は一つの中国を永遠に支持し、永遠に愛する》《中国は私の第二の故郷》と、中国支持のスタンスを投稿しました。浩歌氏は、日本では『光る君へ』（NHK系）や『警視庁 捜査一課長』（テレビ朝日系）の出演でも知られています」（芸能記者）

メイリアや浩歌が、明確に中国支持を表明したことに、X上では、

《中国で生きる外国人にとって忠誠を誓う機会にはしっかり誓っておかないと、命に関わるからしっかり誓うべきだし、必死になるべき仕方ないこと》

《たぶん今後も、同じような声明を出す芸能人が増えるだろう。香港や台湾の芸能人が、同じタイミングで同じ文章を投稿させられた時と全く同じ構図》

など、彼らの表明に理解を示す声もあがっている。というのも、中国の芸能界は、政治的な問題に対して厳格なことで知られる。

「中国で最も有名な日本人俳優といわれる浩歌氏は、2000年に中国ドラマ『永遠の恋人』に出演し、中国でブレイク。既に人気役者となっていましたが、2012年9月に日本政府が尖閣諸島を国有化すると、中国各地で巻き起こった反日デモの影響で、テレビから契約済みのドラマまですべて降板させられた経験を明かしています。そんな浩歌氏は、日本と中国は同じアジアの仲間、嫌いでも仲良くなるしかないとしつつ、『ネットで日本人に「中国に媚を売りやがって」というような書き込みをされることもありますが、そんなつもりは一切ないし、今後、僕が両国の橋渡し役になれればと思っている』とも語っています。

高市首相による“存立危機事態”の認識についての発言後、中国の外務省が日本への渡航自粛を呼びかけたほか、中国で開催予定の日本のイベントが見送られるなど、日中関係は急速に冷え込んでいます。そのなかで、こうした中国寄りの声明を出すというのは、まさに芸能人生をかけた“踏み絵”のようなもの。日中を股にかけて活動するタレントにとっては、仕方のない声明なのは間違いないでしょう」（同前）

政治信条と芸能活動は別、とはいかないものか……。