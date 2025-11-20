この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が突きつける！3ヶ月ルールを知らない相続人が損をする理由『【融資】個人事業主・経営者必見！借金をする際にコレ知らないと家族が大変なことになります。』

人気YouTube動画『【融資】個人事業主・経営者必見！借金をする際にコレ知らないと家族が大変なことになります。』では、脱・税理士の菅原氏が「借金と相続」の現実を明確に語っている。視聴者の「借金が子供に残るのでは」との相談に対し、菅原氏は、個人事業主の借金は結局“個人の借金”であり、亡くなれば相続人に引き継がれると説明する。その一方で、相続放棄をすれば借金を相続しないで済むが、財産も受け取れないこと、さらに手続きは死亡を知った日の翌日から3ヶ月以内という厳しい期限があると強調する。



話題は連帯保証にも広がる。菅原氏は「他人の借金の連帯保証人だった場合、その義務まで相続人に及ぶ」と指摘し、家族が知らないまま3ヶ月が経過すると単純承認となり、後から突然請求が来る危険性を示す。闇金のように借金の存在自体が家族に伏せられているケースでは、このリスクがさらに高まるため、「親がどこからいくら借りているのか、事前に共有しておくことが重要だ」と語っている。



また、財産と借金が混在する場合の選択肢として「限定承認」にも触れる。プラスの財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ制度だが、3ヶ月以内の調査に加え相続人全員の同意が必要で、実務では利用が難しいと説明する。法人借入についても、法人の借金自体は会社が返すものだが、代表者個人が「経営者保証」「連帯保証」をつけていると、その義務が家族に引き継がれる可能性がある点を丁寧に解説する。



さらに菅原氏は、相続税の計算では連帯保証のような「将来発生する可能性があるだけの義務」はマイナス財産として差し引けない場合があると述べ、「義務だけは背負うのに、税務上は反映されない」という歪さにも踏み込んでいる。



最後に対策として、1つ目に「借金と連帯保証の状況を家族に共有しておくこと」、2つ目に「個人の借金をできるだけ減らしておくこと」、3つ目に「個人の連帯保証を優先的に整理すること」を提示。借入はビジネス成長に必要な局面もあるが、その形を誤れば家族に負担を残すため、情報共有と事前準備が不可欠だとまとめている。本編では、ここで触れた論点を対話形式でさらに掘り下げており、借入と相続のバランスに悩む個人事業主・経営者にとって実務的な判断軸を与える内容となっている。