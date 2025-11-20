フィナンシャル・タイムズは19日、ウクライナでの停戦実現に向け、アメリカがウクライナに大幅な譲歩を迫る和平案を受け入れるよう求めたと報じました。

フィナンシャル・タイムズによりますと、アメリカのウィトコフ特使は、ロシア側とまとめた和平案をウクライナのゼレンスキー大統領に受け入れるよう迫ったということです。

和平案には、ウクライナ東部ドンバス地域の割譲に加え、ウクライナ軍の規模の半減や主要な兵器の放棄、アメリカの軍事支援縮小などが盛り込まれているということで、ウクライナの主権を放棄するに等しいとの指摘も出ています。

和平交渉が進展しないことから、アメリカが譲歩する姿勢を示すことで、ロシアを交渉のテーブルにつかせる狙いがあるとみられます。

一方、ロイター通信は、トランプ政権でウクライナ担当特使を務めるケロッグ氏が、来年1月に退任する意向を周辺に伝えたと報じました。ウクライナに理解を示すケロッグ氏は、ロシア寄りのウィトコフ氏と政権内で衝突してきたということです。

関係者の話として、和平交渉を遅らせているのはロシアであるという点が政権内で認識されていないことが、ケロッグ氏の退任の理由だと伝えています。