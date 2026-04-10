トランプ米政権は、イランのウラン濃縮阻止を交渉のレッドライン（禁止線）として掲げた。特に、イランが保有する440キログラムの高濃縮ウラン（HEU）については、強制的にでも持ち出す構えだ。HEUを戦争勝利や終戦宣言のための「戦利品」とみなしているとの見方が出ている。トランプ氏は8日（現地時間）、トゥルース・ソーシャルに「ウラン濃縮はこれ以上行われない。米国はイランに埋まっている（B-2爆撃機による）核の『粉塵』