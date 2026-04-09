【ワシントン＝栗山紘尚、ブリュッセル＝上杉洋司】米国のトランプ大統領と北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）のマルク・ルッテ事務総長が８日、米ホワイトハウスで会談した。トランプ氏は、イラン軍事作戦への関与不足に不満を強めてＮＡＴＯ脱退も示唆しており、ルッテ氏は協力姿勢をアピールして翻意を促したとみられる。会談は非公開で行われた。ルッテ氏は会談後の米ＣＮＮのインタビューで、トランプ氏が「多くのＮＡＴＯ加盟