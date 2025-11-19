この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

実家の片付けや遺品整理の現場では、思いがけない発見がある。

今回、ゴミ屋敷・不用品回収の専門業者「イーブイ」を運営する二見文直氏が同行した片付け現場でも、仏壇やタンスの引き出しから通帳や貴金属、さらには260万円が入った休眠口座までが見つかり、大きな驚きを呼んだ。



施設入所に伴う急な片付け



依頼は、お母様が施設に入所することになり、急遽住まいを整理しなければならなくなったケース。

「残しておくものはありますか？」と丁寧に確認しながら、二見氏は仏壇やタンス、こたつ周りなどを一つ一つ仕分け。

「片付けしながら一緒に仕分けをしていくのが8割」と語るように、依頼者と協力しながら必要品と思い出の品を慎重に取り分けていった。



驚きの発見、260万円の休眠口座



現場では通帳やカード、貴金属が次々と見つかる場面も。

「まさか…ありました？260万！」と、コーヒー缶から現金が発見された瞬間は、二見氏も思わず声を上げた。

「休眠口座でお金を置いたままというケースが本当に多い」と専門業者ならではの視点で語り、家族が探し出せないまま埋もれてしまう危険性を指摘した。



実用的な片付け・掃除アドバイス



動画内では、液体調味料をタオルに染み込ませて廃棄する方法や、汚れの種類に合わせた洗剤の選び方など、実生活に役立つノウハウも紹介。

「片付けで重要なのは『後ろめたさをなくす、分からないことをなくす』こと」と、視聴者に向けてアドバイスを送った。



専門業者の価値



作業終盤、依頼者からは「思ったより早かった」「肩の荷が下りた」と安堵の声が。

「自分でやろうとすると考えたくもない」という本音もあり、やはり専門業者のサポートの意義が浮き彫りとなった。

二見氏も「探し物が一通り見つかってホッとしました」と笑顔で振り返り、依頼者も「皆さん親切で優しくてYouTubeで見ていた通りでした」と信頼を寄せた。



まとめ



急な施設入所や実家片付けは、多くの家庭が直面する課題。

今回の現場では、想定外の現金や通帳の発見があったが、それ以上に「専門業者と一緒に仕分ける安心感」が依頼者の心を支えていた。

片付けの現場は、単なる不用品処分ではなく、思い出と貴重品を守る大切な時間であることを改めて実感させる事例となった。