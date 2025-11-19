日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3048（+19.0 +0.63%）
ホンダ 1501（+9.5 +0.64%）
三菱ＵＦＪ 2358（+13 +0.55%）
みずほＦＧ 5094（+48 +0.95%）
三井住友ＦＧ 4370（+11 +0.25%）
東京海上 5839（+39 +0.67%）
ＮＴＴ 153（+0.2 +0.13%）
ＫＤＤＩ 2656（-8 -0.30%）
ソフトバンク 224（-0.6 -0.27%）
伊藤忠 9085（+64 +0.71%）
三菱商 3602（+6 +0.17%）
三井物 3989（+16 +0.40%）
武田 4377（+31 +0.71%）
第一三共 3445（+2 +0.06%）
信越化 4457（-23 -0.51%）
日立 4773（+3 +0.06%）
ソニーＧ 4459（+50 +1.13%）
三菱電 4079（+19 +0.47%）
ダイキン 19146（-44 -0.23%）
三菱重 4040（+18 +0.45%）
村田製 2992（+1 +0.03%）
東エレク 31504（+24 +0.08%）
ＨＯＹＡ 23166（+96 +0.42%）
ＪＴ 5643（-27 -0.48%）
セブン＆アイ 2022（-7.5 -0.37%）
ファストリ 53425（-95 -0.18%）
リクルート 7668（-27 -0.35%）
任天堂 13198（-2 -0.02%）
ソフトバンクＧ 18629（-191 -1.01%）
キーエンス（普通株） 52367（-733 -1.38%）
