日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3048（+19.0　+0.63%）
ホンダ　1501（+9.5　+0.64%）
三菱ＵＦＪ　2358（+13　+0.55%）
みずほＦＧ　5094（+48　+0.95%）
三井住友ＦＧ　4370（+11　+0.25%）
東京海上　5839（+39　+0.67%）
ＮＴＴ　153（+0.2　+0.13%）
ＫＤＤＩ　2656（-8　-0.30%）
ソフトバンク　224（-0.6　-0.27%）
伊藤忠　9085（+64　+0.71%）
三菱商　3602（+6　+0.17%）
三井物　3989（+16　+0.40%）
武田　4377（+31　+0.71%）
第一三共　3445（+2　+0.06%）
信越化　4457（-23　-0.51%）
日立　4773（+3　+0.06%）
ソニーＧ　4459（+50　+1.13%）
三菱電　4079（+19　+0.47%）
ダイキン　19146（-44　-0.23%）
三菱重　4040（+18　+0.45%）
村田製　2992（+1　+0.03%）
東エレク　31504（+24　+0.08%）
ＨＯＹＡ　23166（+96　+0.42%）
ＪＴ　5643（-27　-0.48%）
セブン＆アイ　2022（-7.5　-0.37%）
ファストリ　53425（-95　-0.18%）
リクルート　7668（-27　-0.35%）
任天堂　13198（-2　-0.02%）
ソフトバンクＧ　18629（-191　-1.01%）
キーエンス（普通株）　52367（-733　-1.38%）