「膣内射精障害」を抱える彼…SEX破局から復縁に導いた、彼女の″一言″【ママリ】
彼の治療の経過を聞き…
E原さんは宣言通り、転勤先で病院を見つけ、治療に励んでいるようです。順調な様子が伝わってきますね。そして何より、E原さんが前向きに努力していることを知り、うれしいですね。
実は、病院にはカップルや夫婦で来院している人も多いそう。その話を聞き、S葉さんはつい、あることを口走ってしまいます。
彼への未練から、つい出しゃばってしまった…
E原さんの話を聞き、ガマンできなくなってしまったS葉さんは、「自分も病院に！」と、いきおいで言ってしまいました。お互い、気まずい空気が流れますが…。
彼が抱えている「後悔」とは？
治療には、寄り添ってくれるパートナーの存在が大きいようです。その現実を目の当たりにした、E原さん。S葉さんも一緒に「来てほしい」と告げられました。
S葉さんの一言がきっかけで、2人は復縁。これからは、2人で治療に向き合っていくことができますね。
本作では、男性側のデリケートな問題が描かれています。男性自身が、勇気を出して自分の問題に向き合うこと。そして、パートナーも男性の悩みを理解し、寄り添うことがとても大切ですね。
記事作成: ももこ
（配信元: ママリ）