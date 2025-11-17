性欲が強い彼女のために…東京ホテイソン たけるのヤバイ秘密：ゴッドタン
「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）11月15日（土）放送は、第22回「コンビ愛確かめ選手権」後編。トータルテンボス（大村朋宏、藤田憲右）、東京ホテイソン（ショーゴ、たける）、エバース（佐々木隆史、町田和樹）のコンビの絆を確かめる。たけるのヤバイ秘密が露わに！？
コンビ別の質問に対し、相方の回答を予想する「コンビ愛確かめ選手権」。東京ホテイソンとエバースが一歩リードで迎えた後半戦は、「相方に見せた自分の可愛い一面は？」の質問から。
東京ホテイソンは、たけるの回答を、ショーゴが「恋愛体質」と予想。ショーゴから見ても、たけるは「めちゃめちゃ恋愛体質」で、彼女ができるとお笑いそっちのけで彼女に夢中になってしまう。たけるが「めちゃくちゃ性欲が強い女性」と付き合っていた時は、彼女の性欲についていけなくて悔しい思いをしていたこともあったそう。
ある日、たけるの自宅でロケをした際に、彼女を満足させるためのグッズとともに、0.12mmという極厚の避妊具を発見。パッケージには「もはや何も感じない」とのPR文字が。秘密をバラされたたけるは赤面。
劇団ひとりから「長持ちするの？」と尋ねられたたけるは「何も感じないです」と即答し、一同爆笑！
たけるの回答は、同居時代、誕生日プレゼントに「happy birthday」と書こうとしたところ、綴りを間違え「happy bsday」と書いてしまった、というショーゴの予想とは真逆のかわいいエピソードだった。
この他、東京ホテイソンは「相方で一番笑った瞬間は？」との質問で、ショーゴへのライバル心からくる、たけるのとんでもない大嘘が発覚！？
エバースは、「M-1グランプリ」予選での泣き笑いエピソードを。ネタを書いてないのに泣いていると思われたくなかった佐々木は…！？
トータルテンボスは、大村が耳にしてしまった、いかつい見た目からは想像がつかない藤田の恥ずかしい発言を暴露！
そして、おぎやはぎ（小木博明、矢作兼）からも、“究極のコンビ愛”が伝わる言葉が！ 「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
