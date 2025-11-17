監督マネジャーのパク・トギョルさん

野球日本代表「侍ジャパン」は15、16日と、東京ドームで「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の2試合を戦った。15日の第1戦は微妙な判定が続き、グラウンドがピリつく場面も。そんな中注目を集めたのは、韓国代表のリュ・ジヒョン監督とともに飛び出してくる若い男性の存在だ。イケメンとしてSNSで話題になったこの人物の正体とは。

「え、そうなんですか？ 恥ずかしい…」

16日の第2戦の試合前、韓国ベンチにいた件の男性を直撃し、ネットで「イケメン」として話題になっていると伝えると、真剣に驚いていた。単独での写真を撮らせてほしいとお願いしたがNG。他のチームスタッフに「オルチャン（韓国語でイケメンの意）だって」と冷やかされると、ほおが赤く染まった。

この男性は、韓国代表で監督付きマネジャーを務めるパク・トギョルさん。普段は韓国プロ野球を統括するKBOで運営チームのスタッフとして働いている。英語が堪能で、試合では大リーグ機構から派遣されたパウォル球審とリュ・ジヒョン監督の間にたち、やりとりを受け持った。

これ以上の素性を明かしてはくれなかったが「韓国代表の試合がスムーズに進行し、勝てるようにするのが私の仕事です」と仕事、野球への熱意は本物だ。

ただ、韓国メディアはパク・トギョルさんが日本のSNSで話題となっていることを知っており「この日韓戦で有名になったのは、（本塁打を放った）アン・ヒョンミンとソン・ソンムン、そしてパク・トギョルだ」との声も。

韓国代表は3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で再び来日する。試合がシビアな戦いになればなるほど、ベンチから飛び出すパク・トギョルさんも注目されることになりそうだ。



（THE ANSWER編集部）