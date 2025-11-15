ÌµÎÁ¤ÇÁ´12¼ïÎà¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¡¼½¸¡Öbash-screensavers¡×¥ì¥Ó¥å¡¼
¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬CRT¤À¤Ã¤¿»þÂå¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¡¼¤Ï²èÌÌ¤Î¾Æ¤ÉÕ¤ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬¿Ü¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²èÌÌ¾Æ¤ÉÕ¤¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¡¼¤Ïº£¤Ç¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤«¤é¼ÂÍÑÅª¤Ê¤â¤Î¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£GitHub¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Öbash-screensavers¡×¤Ï¡¢Bash¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤À¤±¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¡¼¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì£µ¤¤Ê¤¤¥·¥§¥ë´Ä¶¤ò»ë³ÐÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
https://github.com/attogram/bash-screensavers
¢¡Æ°ºî´Ä¶¤Î¹½ÃÛ
bash-screensavers¤ÏBash¾å¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Linux¡¦macOS¡¦Windows¤ÎWSL(Windows Subsystem for Linux)¤Ê¤É¡¢Bash¤¬Æ°ºî¤¹¤ë´Ä¶¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÆ°ºî´Ä¶¤È¤·¤ÆWSL¾å¤ËUbuntu¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¡¢bash-screensavers¤òÆ³Æþ¤·¤ÆÆ°ºî¤µ¤»¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏMicrosoft Store¤è¤êUbuntu¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£µ»öºîÀ®»þÅÀ¤ÇºÇ¿·¤ÎLTSÈÇ¤Ç¤¢¤ëUbuntu 24.04.1 LTS¤òÁªÂò¤·¡¢¡ÖÆþ¼ê¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬´°Î»¤¹¤ë¤È¡ÖÆþ¼ê¡×¥Ü¥¿¥ó¤¬¡Ö³«¤¯¡×¥Ü¥¿¥ó¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö³«¤¯¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤ÆUbuntu¤òµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»þÅÀ¤ÇWSL¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏUAC¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤ÈÂ³¤±¤Æ°Ê²¼¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¤°Õ¤Î¥¡¼¤ò²¡¤·¤ÆWSL¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
WSL¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬´°Î»¤¹¤ë¤È°ìÃ¶Windows¤òºÆµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸åUbuntu¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢½é²óµ¯Æ°»þ¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¤È¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÀßÄê¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¤°Õ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¤È¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎÏ¤·¤ÆÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£ÆþÎÏ¸å¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ÐWSL¾å¤ÎUbuntu¤¬»È¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢Ubuntu¤òºÇ¿·¤Î¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢sudo¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÆþÎÏ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Àè¤Û¤ÉÀßÄê¤·¤¿¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
GitHub¤«¤é¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤ò¥¯¥í¡¼¥ó¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤ÆGit¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯Git¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëºÑ¤ß¤«¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æó½Å¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤ÏÈ¯À¸¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ç°¤Î¤¿¤á¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
sudo apt install -y git
bash-screensavers¤Î¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤ò¥¯¥í¡¼¥ó¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
git clone https://github.com/attogram/bash-screensavers.git
¤³¤ì¤Çbash-screensavers¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤¬Á´¤Æ¥³¥Ô¡¼¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æbash-screensavers¤òµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
cd bash-screensavers
./screensaver.sh
Àµ¾ï¤Ëµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¡¼¤¬¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ª¹Ô¤Î¡ÖChoose your screensaver:¡×¤Î¸å¤í¤Ë¥«¡¼¥½¥ë¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1¤«¤é12¤Þ¤Ç¤ÎÈÖ¹æ¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤ÈÈÖ¹æ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¡¼¤¬µ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¡¼¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÌá¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ctrl¥¡¼¤ÈC¥¡¼¤òÆ±»þ¤Ë²¡¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤â½ªÎ»¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÅÙCtrl¥¡¼¤ÈC¥¡¼¤òÆ±»þ²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥×¥í¥ó¥×¥È¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡1. alpha
²èÌÌ¾å¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï½ù¡¹¤Ë²èÌÌÃæ¤Ë»¶¤é¤Ð¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ²èÌÌÁ´ÂÎ¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤Æ°ì¤Ä¤Î¥â¥¶¥¤¥¯ÌÏÍÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡2. bouncing
Ê£¿ô¤Î¡ÖO¡×¤¬²èÌÌÆâ¤òÄ·¤Í²ó¤ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£Ä·¤Í²ó¤ë¡ÖO¡×¤Ï¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Ç¡¢ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤ÈÈ¿¼Í¤·¤ÆÄ·¤ÍÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£ÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö±ýÇ¯¤ÎDVD¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¡3. cutesaver
¥¥å¡¼¥È¤ÊASCII¥¢¡¼¥È¤ò¼¡¡¹¤È¥é¥ó¥À¥à¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥¢¡¼¥È¤ÏÇ¡¦·§¡¦Ïµ¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°Êª¤ä¡¢Å´ÏÓ¥¢¥È¥à¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈA»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡£
¢¡4. fireworks
ÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤¬Ìë¶õ¤Ë¼¡¡¹¤Èºé¤¸Ø¤ëÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£²Ö²Ð¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ê°ÌÃÖ¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö²Ð¤¬Ìë¶õ¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Î´¶³Ð¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢²Ö²Ð¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÌë¶õ¤ËÂçÎØ¤Î²Ö¤¬ºé¤¸Ø¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢Bash¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤À¤±¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¶Ã¤¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¡5. life
¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥é¥¤¥Õ¥²¡¼¥à¡×¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Õ¥²¡¼¥à¤Ï¥»¥ë¡¦¥ª¡¼¥È¥Þ¥È¥ó¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¥»¥ë¤ÎÀ¸»à¤ò¥ë¡¼¥ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·èÄê¤·¡¢À¤Âå¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¹ï¡¹¤È¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£bash-screensavers¤Îlife¤Ç¤Ï¡¢½é´ü¾õÂÖ¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¡¢À¤Âå¤¬¿Ê¤à¤´¤È¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡6. matrix
±Ç²è¡Ö¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡¢ÎÐ¿§¤ÎÊ¸»ú¤¬½Ä¤ËÎ®¤ì¤ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£Ê¸»ú¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¡¢²èÌÌÁ´ÂÎ¤ËÌµ¿ô¤ÎÊ¸»úÎó¤¬Î®¤ìÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡7. pipes
¥«¥é¥Õ¥ë¤ÇÊ£»¨¤ËÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤¿¥Ñ¥¤¥×¤¬²èÌÌ¾å¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥¤¥×¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¡¢¤ä¤¬¤Æ²èÌÌÁ´ÂÎ¤Ë¥Ñ¥¤¥×¤ÎÌÂÏ©¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡8. rain
Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯¹ß¤êÂ³¤±¤ë±«¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£±«Î³¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌþ¤·¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤Î¤³¤È¡£
¢¡9. speaky
¤³¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¡¼¤Ï¥Æ¥¥¹¥ÈÆÉ¤ß¾å¤²µ¡Ç½¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²èÌÌ¾å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Æ¥¥¹¥È¤¬²»À¼¤ÇÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¸ÀÍÕ¤ä¾®¿è¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ê°ÌÃÖ¤Ë¼¡¡¹¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²»¤ÇÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡10. stars
Ìµ¿ô¤ÎÀ±¡¹¤¬ËþÅ·¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£À±¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤âÍÍ¡¹¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤ÎÌë¶õ¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡11. tunnel
¥È¥ó¥Í¥ë¤ò¹âÂ®¤ÇÄÌ¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢3D¤Ã¤Ý¤¤»ë³Ð¸ú²Ì¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£
¢¡12. vibe
¡Ö¥Ð¥¤¥Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Î»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢Í×¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¡Ö¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
¢¡·ë¤Ó
°Ê¾å¡¢¡ÖBash¤À¤±¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¡¼½¸¡×¤Ç¤¢¤ëbash-screensavers¤ÎÆ³ÆþÊýË¡¡¢¤ª¤è¤Ó³Æ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¡¼¤ò¼ÂºÝ¤Ëµ¯Æ°¤·¤Æ¤ß¤¿½ê´¶¤Ç¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¡Ö¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¡¼¤È¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦º¬ËÜÅª¤Êµ¿Ìä¤Ï»Ä¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Bash¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤À¤±¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê»ë³ÐÉ½¸½¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï½ã¿è¤Ë¶Ã¤¤Ç¤¢¤ê¡¢Bash¤Î²ÄÇ½À¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ³Æþ¤â¤½¤ì¤Û¤ÉÆñ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£