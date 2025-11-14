今年“姑デビュー”を果たしたハイヒール・モモコ（61）が長男の美人妻をお披露目。「仲良くしたい」と思いつつ、距離の取り方に悩んでいると打ち明けた。

【映像】ハイヒール・モモコの長男の美人嫁

11月14日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#11が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは佐田真由美。

今回密着したのはハイヒール・モモコ（61）。30歳の長男が6月に入籍し、不安だらけの“姑デビュー”を果たした。

モモコは長男の入籍をXで報告。今回、美人妻をお披露目した。しかし、モモコは嫁姑の距離感に不安があるそう。

モモコは「嫁＆息子とは（ご飯を）一緒に食べたことあるけど、2人きりになったことがない」「仲良くしようと思っているけど、息子がトイレ行ったら（嫁も）『私も〜』ってトイレ行くねん」と何気ないワンシーンを回顧。「（私と）2人になるのを避けてる感じ」「怖いんかな」と首をかしげた。

“大阪の厳しいおばちゃん”イメージが災いしてか、義理の娘から距離を置かれているように感じているモモコ。今回の密着取材で2人の距離は縮まるのか？